Sta per salpare la nave resort, puro divertimento

Prenderà il largo all’inizio del 2024 la nuova nave da crociera di Royal Caribbean che sarà un vero e proprio parco dei divertimenti galleggiante.

La Icon of the Seas è già stata soprannominata l'”icona delle vacanze”. Sarà un parco dei divertimenti, sarà un resort, sarà una spiaggia, sarà un sogno. Ogni passeggero potrà scegliere il proprio tipo di vacanza, quello che la compagnia di navigazione stessa definisce “il non plus ultra della vacanza di famiglia”.

Una nave da record

Saranno tante le eccellenze a bordo della Icon. Ospiterà il maggiore parco acquatico in mare. Ci sarà una piscina diversa per ogni giorno della settimana. Ci sarà un numero impressionante di punti di ristoro, tra locali, bar, lounge e ristoranti (ben 40).

La nave sarà divisa in otto quartieri, ciascuno con i propri intrattenimenti dal vivo, le proprie esperienze da fare, i propri ristoranti, aperti giorno e notte.

La Royal Promenade, la più grande, regalerà un affaccio sull’oceano dal pavimento fino al soffitto da urlo, oltre a più di 15 ristoranti, caffè, bar e aree lounge. Il Central Park, ancora più lussureggiante e vivace, permetterà di godere di svariate opzioni per cenare e di intrattenimento. Il Suite Neighborhood, che si sviluppa su tre ponti di lusso, offrirà un ponte solarium su più livelli per le suite – The Grove – con piscina privata, idromassaggio e dining area, e una Coastal Kitchen su due livelli.

Un parco dei divertimenti galleggiante

Tante le attrazioni che gli ospiti troveranno a bordo della Icon. Come Thrill Island, dove si potranno mettere alla prova i propri limiti, scalare nuove altezze e raggiungere la massima velocità. Questa avventura su un’isola sperduta ospita attrazioni come Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record:

Pressure Drop, con la sua pendenza di 66° è il primo scivolo aperto a caduta libera del suo genere. Frightening Bolt, alto 14 metri, è il più alto scivolo in mare. Storm Surge e Hurricane Hunter, i primi scivoli a zattera in mare per famiglie, con la possibilità di ospitare quattro persone per zattera. Storm Chasers, i primi scivoli multipli per materassino su una nave da crociera.

Crown’s Edge, in parte skywalk, in parte percorso di corde e in parte percorso da brivido, culminerà in un momento da brivido che vedrà i viaggiatori oscillare a 47 metri sopra l’oceano. Tra le sette piscine a bordo, quattro si trovano a Chill Island, un angolo di paradiso su tre ponti. C’è una piscina per ogni stato d’animo, ognuna con una vista privilegiata sull’oceano: la Swim & Tonic ha il primo swim-up bar marino; la Royal Bay Pool sarà la più grande piscina su una nave da crociera; la Cloud 17 sarà un rifugio per soli adulti, e poi ci sarà la rilassante infinity Cove Pool.

Surfside offrirà un “quartiere” fatto interamente per le giovani famiglie, dove adulti e bambini – fino a sei anni – ameranno giocare tutto il giorno: gli adulti potranno godersi il panorama infinito della Water’s Edge Pool e tenere d’occhio i bimbi che si divertono nella Splashaway Bay e nella Baby Bay. A pochi passi, si trovano punti di ristoro, aree per il relax, un bar, la caratteristica giostra carosello, una sala giochi, Adventure Ocean e Social020 per gli adolescenti.

The Hideaway sarà un quartiere a oltre 40 metri sopra il mare più nascosto e combinerà l’atmosfera di un beach club con la vista ininterrotta sull’oceano. La piscina a sfioro sospesa sul mare occuperà il centro dell’area e sarà circondata da una terrazza solarium su più livelli con vasche idromassaggio, svariati posti a sedere e un bar dedicato.

Arroccato sulla parte più alta della Icon, AquaDome diventerà un luogo di “trasformazione” diverso da qualsiasi altro: di giorno un’oasi di tranquillità, dove gli ospiti potranno ammirare un’impressionante cascata mentre mangiano qualcosa o bevono un drink, e di notte diventerà il luogo ideale per un’uscita serale, con ristoranti, bar e gli spettacoli acquatici che si terranno nell’AquaTheater. Qui ci sarà una piscina trasformabile, con quattro bracci robotici e proiezioni all’avanguardia.

Ma non è finita. Sulla nave ci saranno anche il minigolf, l’arrampicata su roccia all’Adrenaline Peak e Absolute Zero e la più estesa arena del ghiaccio di Royal Caribbean.

Cabine e suite

Sulla Icon of the Seas si potrà scegliere di soggiornare in 28 tipi diversi di cabine. Non solo si potrà scegliere tra vista mare e dimensioni, ma ci saranno suite Family Infinite Balcony e Surfside Family Suite, con nicchie per i bambini “nascoste” agli occhi degli adulti, e la Ultimate Family Townhouse, distribuita su tre livelli, con una grande balconata e la cassetta della posta personale. Per quanto riguarda gli affacci, i migliori sono quelle delle prime Sunset Corner Suite e delle Panoramic Ocean Views dell’AquaDome.

Una curiosità di questa nave: anche le cabine per l’equipaggio saranno diverse. Il luogo in cui vivono e lavorano le persone a bordo è stato ripensato con design, servizi, spazi e attività più intuitivi, tra cui una nuova cabina brevettata creata direttamente dall’equipaggio.

Una nave super green

Il debutto della classe Icon segnerà anche un importante passo in avanti per la compagnia verso un futuro a energia pulita. La Icon of the Seas sarà, infatti, la prima nave di Royal Caribbean con tecnologia a celle a combustibile e alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), il combustibile marino più pulito.

Insieme ad altre applicazioni collaudate, come il collegamento alla rete elettrica e i sistemi di recupero del calore residuo, la nuova nave sarà la più sostenibile fino a oggi della compagnia.

Gli itinerari

Icon offrirà tutto l’anno vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera permetterà di visitare l’isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, un’isola dei balocchi che farebbe invidia a Pinocchio.

Sull’isola ci sono infatti 13 acquascivoli, tra cui Thrill Waterpark, il più alto del Nord America, il Coco Beach Club, con i primi bungalow over water delle Bahamas, e l’avventura in mongolfiera Up, Up & Away. All’arrivo della Icon, la compagnia di crociere farà debuttare l’oasi per soli adulti dell’isola, Hideaway Beach, con un’ampia piscina, bungalow privati con piscina e una vista impareggiabile sulle mille sfumature dell’oceano.

I passeggeri visiteranno anche altre isole caraibiche come Cozumel, in Messico, Philipsburg, sull’isola di St. Maarten, e Roatan in Honduras.