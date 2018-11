Fan di Harry Potter? Ora puoi visitare la tomba dell’elfo Dobby

editato in: da

I fan di Harry Potter sono ovunque. Individuata la località della sepoltura di Dobby, hanno omaggiato il personaggio con una lapide davvero toccante.

Chi non ha mai letto i romanzi o visto i film di Harry Potter? Sono davvero in pochi a non aver mai seguito le avventure del maghetto e del resto dei personaggi nati dalla penna di J. K. Rowling. Per sicurezza però è meglio aggiungere un ‘attenti allo spoiler’.

Chiunque abbia amato il mondo magico, ben celato agli occhi dei ‘babbani’, ha incredibilmente sofferto per la morte di Dobby. L’elfo domestico è a tutti gli effetti un personaggio secondario, ma la sua bontà, mista alle vessazioni subite, gli hanno donato un posto speciale nel cuore dei lettori.

Per questo motivo la sua morte è una delle più dure da digerire tra i vari romanzi. La stessa Rowling si è in seguito pentita della scelta fatta, come per altre nei romanzi, chiedendo scusa ai fan. Nonostante non sia inizialmente chiaro, Dobby è sempre stato dalla parte di Harry Potter. Lo ha protetto da subito, anche se con metodi poco ortodossi. Il suo tentativo di salvarlo lo aveva quasi ucciso, così il maghetto gli aveva intimato di non provare più a salvargli la vita.

Peccato che il gran cuore dell’elfo lo abbia spinto a mettersi in gioco ancora una volta, pagando il prezzo più alto per mano di Bellatrix Lestrange ne “I doni della morte”. Mentre è ancora in fuga, Harry prende il suo tempo per seppellire l’amico. Scava una fossa, lo seppellisce e infine lascia sul posto una lapide in sua memoria.

I fan di Harry Potter si sono messi alla ricerca del luogo scelto per il film, fino a individuarlo. Il tutto si svolge nei pressi della spiaggia di Pembrokeshire, in un’area nota come Freshwater West. La località, in Galles, potrebbe ben presto divenire meta di pellegrinaggio di tantissimi fan.

Il luogo si trova a circa due ore di auto da Cardiff ed è una di bellezza sconvolgente. Meriterebbe una gita anche se fosse stato escluso dalla saga cinematografica. Di certo ora in molti avranno un motivo in più per recarvisi, considerando come sia possibile trovarvi realmente una piccola lapide, che recita: “Qui giace Dobby, un elfo libero”.