Gratis in crociera per un giorno: ecco dove e quando

Salire a bordo di una nave da crociera, pranzare nei più lussuosi ristoranti, divertirsi tra le tantissime attività, visitare la cabina di pilotaggio insieme al Comandante e tutto questo senza sborsare un euro.

E poi, che nave. La nuovissima Celebrity Edge è la prima nave di classe Edge della compagnia Celebrity Cruises, con una stazza di 129.500 tonnellate, con 14 ponti a disposizione degli ospiti, una capacità di 2.918 passeggeri e di 1.320 membri dell’equipaggio.

Una delle principali attrazioni a bordo di questa nave è il Magic Carpet, una piattaforma grande quanto un campo da tennis, installata sulla fiancata della nave, con un sistema che ne prevede lo spostamento dall’alto verso il basso (e viceversa), tramutandosi in bar, zona relax e ristorante, a seconda del piano in cui si ferma.

Il design interno della Edge è stato ideato dall’inglese Kelly Hoppen che ha collocato elementi intriganti in ogni angolo della nave, come per esempio oggetti d’arte contemporanea. Tante anche le soluzioni avveniristiche, come un salone-serra con una libreria di piante alta 5,5 metri.

Tra i bar a bordo ci sono anche il Rooftop Garden, all’aperto e immerso nel verde che si trova sul ponte più alto, ed Eden, una lounge sviluppata su ben tre ponti che si trasforma nel corso della giornata.

Spazio anche per le forme d’intrattenimento tradizionali, come l’ampio teatro e la discoteca che ha degli elementi tutti da scoprire: di giorno, infatti, la sala ospita il tag laser dove potersi scatenare con i propri amici, divisi in squadre, mentre di sera i dj si scatenano e ogni ospite può passare attraverso una sorta di “scanner”, ricevendo una nuova identità e aggiungendosi ai ballerini professionisti del team della nave in pista.

Ma come fare a salire a bordo della Celebrity Edge gratis? I prossimi 14 e 15 giugno 2019 si terrà l’iniziativa #Tuttiabordo che consente a cento selezionati passeggeri di visitarla durante il suo primo viaggio nel Mediterraneo, dopo la stagione inaugurale nei Caraibi. La nave, infatti, toccherà i porti italiani rispettivamente di La Spezia e Civitavecchia e per ogni tappa saranno ammesse a bordo gratuitamente 50 persone.

L’iniziativa è organizzata da cinque anni da Dreamlines Crociere e ogni anno riscuote sempre più successo, tanto che quest’anno le giornate sono raddoppiate. La partecipazione all’evento è soggetta a disponibilità limitata.

Per partecipare è necessario visitare la pagina dedicata all’evento: Tutti a bordo di Celebrity Edge e seguire passo per passo le modalità d’iscrizione.

Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni, mentre i bambini e i ragazzi al di sotto dei 18 anni non possono prendere parte all’evento.