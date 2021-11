La Gran Bretagna inasprisce le regole di viaggio

Stretta sulle regole di viaggio da parte della Gran Bretagna per contrastare la diffusione della variante Omicron dopo i primi due casi confermati a Nottingham nelle Midlands e a Chelmsford nell’Essex: nell’attesa conferenza, il premier Boris Johnson ha reso noto che il suo governo adotterà, per almeno tre settimane, una nuova strategia e che, in via precauzionale, verranno cambiare le regole per entrare nel Paese.

Saranno, infatti, introdotte nuove restrizioni per chi deve recarsi nel Regno Unito: occorrerà un tampone molecolare effettuato entro il secondo giorno dall’ingresso e vigerà l’obbligo di isolarsi fino al risultato negativo dello stesso.

Inoltre, a prescindere dal numero di vaccinazioni ricevute, chiunque sia entrato in contatto con un caso sospetto di variante Omicron dovrà osservare un isolamento di 10 giorni.

Durante la conferenza stampa per annunciare le nuove misure restrittive, Johnson ha sottolineato che le persone potranno continuare a viaggiare ma, appunto, al rientro dovranno sottoporsi al test molecolare e rimanere in isolamento durante l’attesa del risultato negativo.

Questo perché “ci sono molte incertezze sulla nuova variante ed è dunque sensato prendere subito precauzioni” ha precisato il direttore sanitario britannico Chris Whitty.

Fino a questo momento, chi desidera viaggiare in UK avendo completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni deve presentare il documento necessario o l’EU Digital COVID Certificate e compilare il Passenger Locator Form (Plf) entro 48 ore prima dell’arrivo mentre chi non ha ricevuto le dosi deve sottoporsi a un test COVID-19 tre giorni prima della partenza, prenotare e pagare il “Day 2 Test” PCR per il COVID-19 da effettuare dopo l’ingresso e completare il modulo Plf entro 48 ore prima dell’arrivo in Gran Bretagna.

Deve poi osservare una quarantena di 10 giorni, effettuare il “Day 2 Test” e un altro test COVID-19 l’ottavo giorno o immediatamente dopo.

Per tutti, vaccinati e non, dal 31 ottobre 2021 vige la misura del già citato “Day 2 Test“, un test antigenico o un test PCR da effettuarsi, come ricorda il nome stesso, entro due giorni dall’arrivo nel Regno Unito a un costo di 22 sterline (all’incirca 26 euro).

Il “Day 2 Test” deve essere prenotato e pagato anche se si rimane nel Regno Unito per meno di due giorni.