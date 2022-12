La Capitale del Natale 2022 si trova in Italia, ed è più bella che mai

Fonte: iStock Genova

È arrivato il momento di preparare i bagagli e di compiere gli ultimi viaggi di questo 2022. Ad aspettarci ci sono le infinite avventure che ci conducono direttamente tra le bellezze del mondo che abitiamo e che, proprio durante il periodo dell’Avvento, si sono trasformate in cartoline di immensa meraviglia.

Lo abbiamo detto più volte: i luoghi da raggiungere per questo Natale sono tantissimi e tutti sono destinati a incantare, per un motivo o per un altro. Una cosa però è certa, indipendentemente dalla destinazione raggiunta possiamo tutti trasformarci nei protagonisti di un magico racconto di Natale che ha già preso vita tra le strade, i quartieri e le città di tutto il mondo.

A differenza di quello che in molti pensano, però, non c’è bisogno di allontanarsi così tanto dal Belpaese per immergersi e perdersi all’interno di una delle atmosfere natalizie più magiche e sfavillanti di sempre, perché è proprio una città italiana che, quest’anno, è stata eletta la Capitale del Natale 2022. E, vi assicuriamo, non è mai stata così bella.

Genova è la Capitale Europea del Natale

Dimenticatevi gli iconici mercatini tedeschi, gli alberi più antichi del mondo che hanno illuminato le capitali e i presepi polacchi che sono diventati Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La loro bellezza è indiscussa, intendiamoci, eppure come abbiamo già anticipato, non c’è bisogno di allontanarsi così tanto da casa per toccare con mano lo spirito natalizio, perché proprio nel Belpaese c’è una città che questo dicembre si è trasformata in un regno di Natale.

La Capitale Europea del Natale 2022, infatti, è stata scelta. E come forse avrete intuito si trova proprio in Italia. Insieme alla città di San Sebastian, nei Paesi Baschi, Genova ha ricevuto l’incredibile premio istituto dal Parlamento Europeo per questo 2022, trasformandosi così in un magica favola natalizia.

A partire dalla fine di novembre, infatti, il capoluogo della regione Liguria ha ospitato, e continuerà a farlo fino al 6 gennaio 2023, mostre, mercatini, eventi musicali e culturali, e poi ancora manifestazioni incredibili, tutte da scoprire e da vivere, destinate a incantare e sorprendere viaggiatori di ogni età provenienti da tutto il mondo.

Natale a Genova

Se avete in mente di organizzare un viaggio last minute per riempire lo sguardo e il cuore con l’autentico spirito natalizio, allora non vi resta che preparare i bagagli e raggiungere al più presto Genova. Dopo aver ricevuto il premio di Capitale del Natale 2022, il capoluogo ligure ha scelto di fare le cose in grande, trasformando le strade, i quartieri e le piazze della città in un racconto magico e sorprendente.

Lasciatevi conquistare dal profumo inebriante delle mandorle tostate e delle prelibatezze gastronomiche dell’Avvento, saranno loro a condurvi direttamente tra i mercatini natalizi che si snodano in città per uno shopping delle meraviglie. A incorniciare le incantate passeggiate genovesi ci sono tutta una serie di luminarie scintillanti che illuminano i percorsi urbani e le vie del centro storico, proprio lì dove la straordinaria slitta di Babbo Natale sfilerà prima del 25 dicembre.

I più piccoli potranno consegnare le loro letterine direttamente a Babbo Natale, raggiungendo il villaggio di Santa Claus realizzato all’interno di Villa Bombrini. Non mancherà neanche un albero inedito e originale, quello creato dall’artista tedesco Ulik, un abete mobile e animato che sfilerà tra le strade cittadine. Imperdibile è anche il Lunapark mobile d’Europa realizzato in Piazzale Kennedy, che permetterà ai più piccoli di divertirsi e ai più grandi di tornare bambini. La festa di Natale continuerà fino a Capodanno e si concluderà con una grande festa il giorno dell’Epifania.