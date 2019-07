Gardaland annuncia l’apertura nel 2020 del primo Legoland Waterpark d’Europa

editato in: da

Gardaland si arricchisce di una novità incredibile; al parco dei divertimenti la prossima estatea si aggiungerà un parco acquatico. A partire dall’estate 2020, il parco accoglierà il primo Legoland Waterpark d’Europa, l’attrazione che esiste già in 140 Paesi del mondo e che in Italia mancava.

Questa splendida notizia arriva a pochi giorni di distanza dall’acquisizione da parte della Lego di Merlin Entertainments, società a cui appartengono siti d’intrattenimento quali il Museo delle Cere di Madame Tussaud, il Legoland Resort e, naturalmente, Gardaland.

Presto sarà possibile anche per i turisti italiani godere delle divertentissime attrazioni di Legoland Waterpark, senza bisogno di andare all’estero. Fino a oggi, infatti, la holding danese diventata famosa per i suoi mattoncini colorati aveva la proprietà di alcuni dei parchi acquatici più amati dai visitatori, che si trovano in località esotiche quali la California, la Florida e Dubai.

Di certo una gita fuori porta per raggiungere uno di questi Waterpark non è alla portata di tutti. Ma il parco divertimenti che sorge presso le rive del lago di Garda è a poche ore di distanza da molte città italiane.

La novità in arrivo a Gardaland segna ben due primati: questo sarà il primo Legoland Waterpark che sorgerà in Europa, nonché l’unico al mondo costruito all’interno di un parco non a marchio Legoland. Lo ha annunciato Aldo Maria Vigevani, CEO del parco divertimenti che ha commentato: “Il brand LEGO è di rilevanza internazionale e contribuirà sicuramente a rafforzare la posizione di Gardaland Resort come primaria destinazione turistica a livello europeo e a posizionarsi come top player nell’offerta del divertimento per famiglie”.

Le attrazioni del Waterpark saranno dedicate principalmente alle famiglie, quindi ci saranno giochi disponibili anche per i più piccini, a partire dai due anni di età. Per accedervi sarà necessario acquistare un biglietto speciale, come già accade per il Sea Life Aquarium, l’unico acquario tematico d’Italia che ha una delle sue sedi proprio a Gardaland.

E se già il parco era una delle mete preferite per le famiglie di tutta Italia, a breve avrà un motivo in più per accogliere nuovi ospiti.

Coloro che visiteranno il Legoland Waterpark potranno alloggiare in una delle strutture d’accoglienza che si trovano nei pressi del parco. Sono tre gli hotel tematizzati, per una vera e propria immersione nel magico mondo del divertimento: Gardaland Hotel, Adventure Hotel e il nuovo Magic Hotel.