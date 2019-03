Madame Tussauds: come puoi trascorrere una notte al museo

editato in: da

I musei Madame Tussauds di sette città americane apriranno le loro porte anche di notte, solamente per tre date (5, 6 e 7 aprile 20190) per chi volesse dormire con i personaggi più famosi del mondo. O, meglio, con le loro rispettive statue di cera.

L’evento, The Ultimate Slumber Party with the Stars (Il miglior pigiama party con le star), è stato organizzato da Booking.com e prevede una disponibilità molto limitata, con una sola stanza per notte nei Madame Tussauds di New York, Nashville, Orlando, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles e Washington DC: un’esperienza unica, che ha già attirato la curiosità degli appassionati.

Il pacchetto include la permanenza per tutta la notte nel museo con un addetto a disposizione degli ospiti per scattare foto perfette con le statue delle star, ma non solo. Permette anche di assistere al backstage – per vedere come gli artisti creano queste straordinarie riproduzioni a grandezza naturale, perfette in ogni dettaglio -, e poi una cena, snack per tutta la nottata e un cestino con la colazione. Gli ospiti riceveranno anche alcuni gadget da portare a casa, tra cui la gift bag di Booking.com e un poster del Madame Tussauds.

Presso i musei sono state allestite delle stanze con letti veri, per chi volesse approfittarne per un sonnellino, senza la presenza di statue, ma con decorazioni tematizzate in base alla città . Nel Madame Tussauds di New York le decorazioni riproducono vari cartelli della metro, con piccole statue di grattacieli, per dare ai visitatori l’illusione di trovarsi all’esterno, nella Grande Mela. A San Francisco sarà presente un graffito di Tupac Shakur, simbolo hip hop, e a Nashville, capitale della musica country, ci saranno cimeli musicali e cappelli da cowboy. A Los Angeles, infine, sarà possibile assistere ad una maratona di film, con vista sulla Hollywood Walk of Fame.

Il costo dei biglietti è di circa 88 euro a notte ed è possibile prenotare a partire da oggi, 28 marzo, sul sito Booking.com, anche se probabilmente i biglietti si esauriranno presto, vista la limitata disponibilità .

Il Madame Tussauds è il più famoso museo delle cere del mondo ed è presente in diverse città degli Stati Uniti, in Europa, Asia e in Australia (qui, solamente a Sydney). I personaggi da ritrarre vengono proposti dagli stessi fan e approvati da una commissione speciale, e vanno dalla Regina Elisabetta agli Obama, fino ad artisti del calibro Lady Gaga e a personaggi inventati come Hulk e Shrek. Per una notte che promette d’essere indimenticabile.