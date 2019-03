Gardaland 2019 le novità della nuova stagione

Sabato 30 marzo segna l’avvio della nuova stagione di Gardaland Resort, dando il via a Year of Magic, ovvero un intero anno dedicato alla magia nel celebre parco divertimenti italiano. Ciò comporta l’inserimento di alcune novità che richiamano l’universo magico, dalla Foresta Incantata allo show Magic Elements, passando per la trasformazione Sequoia Magic Loop, tematizzato per l’occasione. Il tutto in attesa dell’apertura, il 31 maggio, del Gardaland Magic Hotel.