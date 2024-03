Fughe di primavera: 10 mete italiane da non perdere

La primavera è sempre più vicina ed è per questo che bisogna organizzare al più presto delle fughe stagionali. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato 10 luoghi ideali in Italia, e il primo che vi consigliamo è un posto che fa parte del comune di Tarvisio: i magnifici Laghi di Fusine (in foto). Belli in tutte le stagioni ma particolarmente splendenti durante la primavera, sono due, entrambi di origine glaciale, e si trovano alle pendici del Monte Mangart. Da queste parti è possibile percepire al massimo lo spettacolo della natura che rinasce, con i suoi germogli verdi brillanti che contrastano con il resto del paesaggio.