I borghi più belli delle Marche per questo autunno

L'autunno è una stagione ricca di suggestioni, che ci invita ad assaporare la bellezza del nostro bellissimo territorio assecondando i ritmi lenti del viaggio che si fa scoperta a ogni scorcio. Se avete scelto di regalarvi una gita fuori porta nelle Marche , ci sono alcuniin questo periodo dell'anno. Come, in provincia di Fermo, considerato uno dei più significativi insediamenti della Comunità Montana e del Parco Nazionale dei Sibillini. Arroccato su un colle ubicato sulla riva destra del Tenna, questo splendido borgo fortificato possiede un significativo patrimonio di beni culturali diffusi nel territorio e conquista con paesaggi che lasciano senza fiato. (In foto, Montefortino)