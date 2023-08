I 6 nuovi Borghi più belli d’Italia tutti da scoprire

Con i sei nuovi borghi appena annunciati, salgono a 354 i Borghi più belli d’Italia. Da Nord a Sud dello Stivale, i nuovi borghi sono Fontainemore, in provincia di Aosta, Barolo, in provincia di Cuneo, Clusone, in provincia di Bergamo, Caldes, in provincia di Trento, Nemi, in provincia di Roma, e Maratea, in provincia di Potenza.

La certificazione per poter fare ingresso nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia conta ben 72 parametri e sono più di 900 i Comuni italiani che hanno chiesto di essere valutati per essere ammessi nella lista.

I sei nuovi borghi hanno superato tutte le prove e ora sono pronti ad attirare turisti da ogni dove, per scoprire le loro bellezze. Scopriamoli insieme.