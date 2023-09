L'autunno è un'ottima stagione per visitare i borghi italiani, e noi di SiViaggia vogliamo portarvi a scoprire 10 preziose perle del Piemonte che vale la pena raggiungere in questi giorni. Il primo che vi consigliamo è Usseaux (in foto), un paesino della provincia di Torino, che oltre a trovarsi in una cornice naturale emozionante ospita alcuni edifici che risalgono al 1700, come ad esempio il forno, il lavatoio e il mulino.