È Fiumicino l’aeroporto più sicuro del mondo

editato in: da

Il periodo che stiamo vivendo non è di certo uno dei più facili anche per quanto riguarda il settore turistico. La pandemia tuttora in atto, di fatti, ha costretto tutto il mondo a rivedere una serie di situazioni, tra cui i protocolli per la sicurezza.

E a tal proposito in Italia abbiamo un primato non indifferente: quello dell’aeroporto di Fiumicino. Lo scalo romano, infatti, dopo essersi aggiudicato la Biosafety Trust Certification di Rina e l’Airport Health Accreditation di Aci, ha conquistato un altro vero e proprio vanto: le 5 stelle di Sytrax per le misure e i protocolli adottati in questa delicata fase che il pianeta sta attraversando.

In pratica il Leonardo Da Vinci è l’aeroporto più sicuro del mondo, essendo anche il primo in tutto il globo a ricevere questa prestigiosa attestazione.

Nel dettaglio: le misure anti coronavirus sono state efficacemente adottate da Aeroporti di Roma e “l’aeroporto continua a fornire un’impressione positiva di pulizia, migliorando gli standard elevati già registrati nel 2019”. Ma un particolare apprezzamento è stato espresso per le sanificazioni automatiche “UV Clean Touch” delle scale mobili e degli ascensori, ma anche per il monitoraggio della temperatura corporea dei viaggiatori. Misurazione che avviene in meno di 2 secondi, grazie all’installazione di circa 100 termoscanner di ultima generazione.

Infine Skytrax, che nei fatti è un’organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e aeroporti di tutto il mondo, ha certificato la funzionalissima comunicazione ai passeggeri in aerostazione. Trasmissione di informazioni che avviene attraverso l’installazione di un consistente numero di totem e messaggi sui monitor digitali, oltre che dai microfoni, e per agevolare tutte le procedure di imbarco.

Grazie a tutto ciò, infatti, sono state ottimizzate i diversi processi utili all’imbarco dei passeggeri, dall’accesso al terminal fino alla gate. Fasi che, nei fatti, si svolgono velocemente e senza ritardi o criticità. In conclusione, per Skytrax l’aeroporto di Fiumicino “sta adottando tutte le misure necessarie per fornire un ambiente pulito e sicuro”.

Quello ottenuto dal Leonardo Da Vinci è davvero un riconoscimento importantissimo per il principale scalo italiano che, già da qualche anno, si distingue e in maniera ammirevole da tanti altri aeroporti per la sua efficacia e organizzazione.