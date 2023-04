Wizz Air lancia un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani

Fonte: iStock Il nuovo abbonamento ideato da Wizz Air per i passeggeri italiani

Wizz Air ha annunciato il lancio di un piano di abbonamento unico nel suo genere in Europa, disponibile esclusivamente per i passeggeri che volano con la compagnia aerea low cost sulle rotte domestiche in Italia e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Scopriamo nello specifico di cosa si tratta e da quando sarà attivo.

Un piano di abbonamento unico in Europa

Si chiama WIZZ MultiPass ed è un abbonamento di 6 mesi. Funziona in questo modo: è suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, e permetterà ai viaggiatori di ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L’abbonamento sarà attivo da maggio, con la possibilità scegliere tra quattro diversi piani di sottoscrizione:

solo biglietto

biglietto e WIZZ priority

biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg

pacchetto completo, che include tutti i suddetti servizi

Come per un normale biglietto Wizz Air, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo. I passeggeri avranno l’opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell’abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Per fare un esempio, con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni. L’abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. Sul sito della compagnia si ricorda che sarà possibile prenotare viaggi solo fino a 5 giorni prima della partenza dei voli.

Usufruendo dello speciale Pass, i viaggiatori otterranno un prezzo fisso per i voli e i prodotti aggiuntivi per il periodo di abbonamento, anche in alta stagione. Un ottimo modo per esplorare alcune delle destinazioni italiane più amate dai turisti o per combinare viaggi d’affari e di piacere anche in piena estate. Un altro vantaggio offerto dall’abbonamento, è che non sarà necessario monitorare i prezzi e pianificare con largo anticipo per assicurarsi voli più economici. In questo modo, diventerà molto facile patire per una vacanza last-minute in Italia o per andare a un importante incontro di lavoro.

Le nuove rotte per l’estate 2023

All’inizio di quest’anno, Wizz Air ha annunciato un’ulteriore espansione nel nostro Paese, destinando tre dei suoi nuovi aeromobili Airbus A321neo alle sue basi italiane, due a Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa, per consentire il lancio di quattro nuove rotte, a partire dall’estate 2023, e l’aumento delle frequenze su due rotte.

Il numero di rotte della compagnia aerea da Roma salirà, così, ad un totale di 67 nell’estate 2023. Nello specifico, si potrà volare da Roma a Funchal (Portogallo) e Memmingen (Germania). Inoltre, la capacità aggiuntiva permetterà alla compagnia low cost di aumentare la frequenza dei voli dalla base di Roma verso Barcellona, Parigi Orly, Dortmund e Praga. Quest’estate, inoltre, il vettore ungherese lancerà una nuova rotta da Roma a Vilnius, splendida capitale della Lituania.

A partire da luglio 2023, Milano Malpensa riceverà un ulteriore aeromobile, diventando così una base con sette aerei, con l’introduzione di due nuove rotte verso Abu Dhabi e Madrid . Con questa espansione la compagnia aerea opererà un totale di 37 rotte dallo scalo milanese verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente.