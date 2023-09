La magia degli eventi nei castelli d’Italia, tutta da scoprire

Fonte: Getty Images - Ph: DEA / A. DAGLI ORTI La facciata del Castello di Thiene

In Italia svettano nei cieli dei castelli bellissimi in cui rivivere sfarzose epoche antiche. Vi basti pensare che in totale ci sono circa 3200 castelli e 45.000 tra castelli, torri, e dimore storiche. Molte di queste strutture sono famose in tutto il mondo, altre sono più piccole e meno note ma comunque pregne di atmosfere magiche e tante meraviglie da scoprire. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati alcuni, edifici in cui nei prossimi giorni si terranno anche alcuni interessanti eventi.

Il Castello di Paderna a Pontenure

Il primo meraviglioso Castello di cui vi vogliamo parlare è quello di Paderna, frazione di Pontenure, in provincia di Piacenza. Fa parte dell’Associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e si distingue per essere un elegante fortilizio che conserva un’ampia corte agricola in cui è custodita la chiesa di Santa Maria.

Oggi è un’azienda agricola biologica, orto-giardino con antiche varietà, fattoria didattica e sede di importanti manifestazioni legate alla coltivazione della terra.

Una di queste si terrà il 7 e l’8 ottobre, giorni in cui questo meraviglioso edificio apre i suoi cortili ed il grande parco per la 28° edizione di “I Frutti del Castello”, una rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato.

Fonte: Ufficio Stampa Ella Studio: Ph: Carla Soffritti

Quest’anno l’appuntamento è dedicato soprattutto agli alberi e al ruolo fondamentale che essi svolgono per la salvaguardia ambientale. Saranno presenti oltre 160 gli espositori – provenienti da tutta Italia – e i visitatori passeggiando fra i suggestivi spazi del castello potranno scoprire saperi e sapori della terra, immergendosi in un tripudio di colori.

Ma non è finita qui perché si avrà l’opportunità anche di approfondire l’arte del giardinaggio e del vivere secondo ritmi slow. Poi ancora l’artigianato artistico e i tanti eventi, seminari, talk, esposizioni, presentazioni di libri a tema, laboratori, attività per grandi e piccoli.

Il Castello di Thiene nella pedemontana vicentina

Thiene è un grazioso comune della provincia di Vicenza in cui sorge un Castello che è pura bellezza, e in realtà anche un vasto complesso. Edificato in stile gotico, risale al XV secolo ed è considerato un unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per destinazione funzionale.

Non a caso ha ricoperto anche la funzione di modello per i successivi sviluppi delle ville venete. Oltre alle visite guidate, da queste parti si tengono diversi eventi culturali durante tutto l’anno. In più, viene anche offerta la possibilità di passarvi indimenticabili soggiorni.

Tra gli appuntamenti da segnare sul calendario vi segnaliamo quello che dal 2019 si ripete ogni anno: la Scuola di Magia Italiana che coinvolge ogni estate gli studenti degli istituti primari e secondari di primo grado in un’esperienza all’insegna della magia. Il modo davvero più opportuno per immergersi in un’atmosfera fantastica, anche perché gli studenti che hanno frequentato la Scuola negli anni precedenti possono proseguire gli studi e conseguire il titolo di maghi apprendisti.

Fonte: Ufficio Stampa Encanto - Ph: Scuola di Magia Italiana

Il Castello di Padernello, tesoro della provincia di Brescia

Padernello è un antico e bellissimo villaggio che sorge nei pressi di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. In posto in cui a voler toccare il cielo c’è un Castello dall’impressionante bellezza. Si tratta di un maniero quattrocentesco composto di stanze eleganti, soffitti decorati e meravigliose aree che rivelano incredibili opere d’arte. In più, è particolarmente noto perché qui, secondo la tradizione, l’anima inquieta di Biancamaria Martinengo, ovvero la famosa Dama Bianca, si aggira portando in mano un libro d’oro contenente il suo segreto.

Questo 22 settembre, tra le altre cose, è in programma una coinvolgente visita guidata in notturna: una voce misteriosa condurrà i visitatori in un viaggio nel tempo, tra antichi segreti e storie intriganti. Il ponte levatoio sul fossato si aprirà per dare il benvenuto ai curiosi ospiti che si immergeranno nelle atmosfere della cucina cinquecentesca, negli ambienti eleganti delle nobili stanze, nell’affascinante biblioteca, tra i soffitti decorati e le suggestioni della scalinata settecentesca del maniero di Borgo San Giacomo.

Fonte: Ufficio Stampa Ella Studio - Ph: Virginio Gilberti

Il Castello di Magliano Alfieri, gioiello della provincia di Cuneo

Decisamente straordinario è anche il Castello di Magliano Alfieri, in provincia di Cuneo, che si presenta come un’imponente architettura che si affaccia sulle meraviglie della Valle del Tanaro.

Risalente alla seconda metà del ‘600, fu la residenza estiva della famiglia degli Alfieri di Magliano e al suo interno preserva anche un museo in cui viene presentato il fenomeno dei soffitti in gesso decorati in tutti i suoi aspetti. Ma abbiamo una buona notizia in più: domenica 24 settembre torna “Al Museo in Famiglia”, un appuntamento per grandi e bambini che potranno andare insieme alla scoperta degli spazi e della storia del maniero roerino a prezzi speciali.

Fonte: Ufficio Stampa Barolo Foundation

Il Castello di Lombardia, simbolo di Enna

L’ultimo maniero di cui vi vogliamo parlare è il Castello di Lombardia che è il simbolo della città di Enna, ma anche una delle fortezza di epoca medievale più grandi d’Italia, assieme al Castello di Brescia e al Castello di Lucera.

Nel corso dei secoli ha cambiato funzione diverse volte: in epoca preistorica ospitava un villaggio composto da capanne; in quella classica divenne acropoli; con l’arrivo dei normanni nel XIII secolo, venne completamente rinnovato per volere di Federico II; fu raso al suolo dagli angioini e ripristinato nel XIV secolo da Federico III d’Aragona che lo volle come sua dimora.

Un vero e proprio spettacolo siciliano che in quesi giorni è protagonista di Italia Romanica, un unico percorso che conduce alla scoperta dell’arte e dell’architettura del Medioevo italiano tra cattedrali, abbazie, monasteri, chiese campestri, castelli e torri in Sardegna, Sicilia e Lombardia.

L’evento è attivo nei weekend fino all’1 ottobre e prevede visite guidate ed esperienze dedicate a una straordinaria epoca interpretata da grandi scultori, pittori, architetti ed ingegneri che hanno lasciato il segno nella storia dell’arte italiana. L’intento è quello di far nascere un unico museo diffuso e narrato che proceda per aree geografiche e indicazioni storico-artistiche.

Non resta che andare alla scoperta di questi affascinanti manieri italiani e dei loro eventi che sono assolutamente magici e unici nel loro genere.