Estate a basso costo: le offerte da non perdere e le destinazioni top

Fonte: iStock Le offerte dell'estate

I saldi estivi questa estate sono anche sui biglietti aerei. O almeno questa è la politica che ha deciso di adottare Vueling, compagnia aerea low cost spagnola, che per l’occasione ha voluto di mettere a disposizione dei suoi clienti una serie di offerte imperdibili.

Le offere per l’estate di Vueling

Per chi non ha ancora prenotato la propria meritata fuga estiva, la soluzione è approfittare di una (o più) delle diverse tratte dall’Italia verso le principali destinazioni europee, e a prezzi scontati.

L’operativo dell’estate 2023 di Vueling è particolarmente ricco in quanto prevede, per la prima volta, ben 9 nuove rotte su 278 totali, verso destinazioni che invitano a prendersi del tempo per sé, rilassarsi e godersi sia il mare, l’arte e la cultura.

Con partenze tra luglio e agosto, sono tantissime le promozioni per volare in giro per l’Europa e da prezzi che vanno dai circa 20 euro a tratta.

Partendo da Roma Fiumicino, che recentemente è stato decretato l’aeroporto migliore d’Europa per la quinta volta di fila, quest’anno si possono raggiungere diverse località anche a meno di 30 euro:

Dubrovnik da 21,99 euro;

Spalato da 23,99 euro;

Ibiza da 29,99 euro;

Lampedusa da 32,99 euro;

Mykonos da 37,99 euro;

Parigi da 38,99 euro;

Palma di Maiorca da 42,99 euro;

Zante da 44,99 euro.

Tanti sconti anche per chi deciderà di partire da altri scali italiani come Firenze, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Bari, Alghero e Olbia:

Bari – Firenze da 18,99 euro;

Firenze – Palermo da 23,99 euro;

Bari – Parigi da 27,99 euro;

Genova – Parigi da 30,99 euro

Bologna – Parigi da 31,99 euro;

Milano – Parigi da 34,99 euro;

Alghero – Barcellona da 34,99 euro;

Venezia – Barcellona da 39,99 euro;

Bologna – Barcellona da 39,99 euro;

Olbia – Barcellona da 39,99 euro;

Firenze – Parigi da 48,99 euro;

Firenze – Barcellona a 59,99 euro.

Le destinazioni più in voga dell’estate 2023

La compagnia aerea spagnola ha deciso di svelare anche la classifica delle destinazioni più in voga dell’estate 2023. I nostri connazionali, secondo i dati raccolti dal vettore, preferiscono la Spagna, un Paese che affascina con le sue pittoresche tradizioni e per le sue bellezze artistiche e naturali.

Tra le città in assoluto più apprezzate c’è la sempreverde e scintillante Barcellona con il suo armonioso mix di arte, cultura e divertimento. Segue Ibiza, un’isola magica e dalle acque cristalline, poi Madrid, Capitale elegante, accogliente e cosmopolita, Valencia, nominata Capitale green per il 2024, Malaga, porta d’ingresso alla Costa del Sol, Bilbao grazie al Museo Guggenheim e i celebri pintxos, Alicante, incastonata nella Costa Blanca con le sue le lunghe spiagge e Palma di Maiorca, dove fare bagni di mare e cultura.

Al secondo posto troviamo la Francia: dalla Normandia alla Costa Azzurra, dalla Provenza ai Territori d’Oltremare, gli italiani la adorano, ma a conquistare il loro cuore è sempre la Capitale Parigi. Ma del resto parliamo di una città dalla straordinaria ricchezza in termini di patrimonio storico, artistico e culturale.

Terzo in classifica è il Regno Unito con i suoi Big Ben, Torre di Londra, Buckingham Palace, British Museum che invitano a visitare Londra, città sempre amata di nostri connazionali. Ma il Regno Unito è anche la meta ideale coloro che cercano vacanze a ritmo slow grazie alle antiche architetture e alle romantiche atmosfere delle campagne inglesi.

A piazzarsi al quarto posto è la Grecia, custode di importanti destinazioni culturali e meraviglie naturalistiche. Tra le mete più desiderate figura Mykonos, isola con una sua vivace vita notturna e infinite bellezze come chiesette bianche, mulini a vento e pittoreschi villaggi di pescatori. Per non parlare di Santorini: un altro fazzoletto di terra che coniuga la spettacolarità delle caldere a quella delle scogliere. E poi Zante con le sue vertiginose pareti rocciose, la natura lussureggiante e le acque turchesi.

Ultimo – ma si fa per dire – posto in classifica per la Croazia che vanta una costa baciata dal sole e lambita da acque cristalline. Ma non solo: qui ci sono ben otto parchi nazionali e tantissimi e suggestivi villaggi medievali. Tra le sue città più ambite ci sono Dubrovnik e Spalato. La prima emoziona grazie ai suoi scorci mozzafiato e un’incantevole costa, mentre la seconda sorprende per il suo splendido centro storico delineato dalle mura del palazzo dell’imperatore romano Diocleziano, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità Unesco.