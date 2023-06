Si può attraversare in auto, camminando o con i mezzi pubblici:(Paesi Baschi, Cantabria, Asturie, Galizia e Navarra) è sempre un'ottima idea. Ma quali sono le cose da vedere assolutamente? La prima che vi consigliamo è Pamplona (in foto), la città delle tradizioni, degli eccessi, della festa e della bellezza. Capitale della della Navarra, offre un prezioso centro storico in cui poter passeggiare tranquillamente.