Questa regione italiana svetta tra le preferenze degli stranieri

Fonte: iStock - Ph: Flavio Vallenari Il Parco del Mare, l'opera di riqualificazione del lungomare di Rimini

L‘Emilia-Romagna e Rimini sono le uniche destinazioni italiane tra le 44 mondiali presenti nella classifica delle migliori pratiche di turismo sostenibile, stilata dalla rivista britannica Wanderlust. A comparire, nello specifico, la Ciclovia Romagna-Toscana e la popolare località balneare, per la pedonalizzazione dei suoi lungomari che ha portato alla nascita del Parco del Mare. Scopriamo le motivazioni dietro la premiazione di due progetti che puntano a offrire ai visitatori una vacanza sempre più ‘green’.

Emilia-Romagna e Rimini regine del turismo sostenibile

Una pista ciclabile di 126 km, per andare alla scoperta ‘slow’ dei borghi e delle località lungo l’Appennino tra Toscana e Romagna. Una passeggiata che sorge parallela ai 16 chilometri della spiaggia di Rimini, frutto della grande opera di rinnovo e pedonalizzazione del waterfront della città. Sono le eccellenze premiate nella edizione 2024 della Travel Green List, redatta dal magazine britannico, un progetto che premia gli sforzi in termini di prodotti ed esperienze di viaggio sostenibili delle destinazioni, strutture ricettive e tour operator green oriented. Cinque le categorie in cui è suddivisa la classifica:

Destinazioni – paesi, città, regioni, isole. Trasporti. Hotel e alloggi. Tour Operator e Attrazioni. Organizzazioni non governative.

Sono più di 1.000 le candidature giunte da tutto il mondo alla redazione e vagliate da un pool di 9 esperti nel campo della sostenibilità che ha premiato le azioni specifiche e tangibili con un impatto misurabile, come definito dalle principali organizzazioni nel campo dei viaggi sostenibili. L’Emilia-Romagna ha partecipato grazie all’attività di media relation che Apt Servizi Emilia-Romagna sta portando avanti da anni sul mercato UK con il supporto dell’agenzia Four Agency con sede a Londra.

“Non è casuale che la più autorevole rivista inglese sul turismo sostenibile abbia premiato una delle nostre “autostrade verdi” e il nuovo waterfront riminese – sottolinea Davide Cassani, Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna – Da anni la Regione ha investito sulle Ciclovie e sul rinnovo e pedonalizzazione dei lungomari rivieraschi, per offrire una vacanza sempre più a misura di uomo e natura. Oggi i nostri ospiti hanno a disposizione oltre 9.000 km di tracciati da percorrere in bici, Mtb e Gravel, per andare alla scoperta della Regione e dei suoi mille volti, e chilometri di “salotti vista mare”, da cui contemplare l’Adriatico lontani dal rumore delle auto e del traffico e circondati da macchia mediterranea e materiali sostenibili”.

Le motivazioni del riconoscimento

La Ciclovia della Romagna Toscana si estende all’interno del comprensorio appenninico, unendo i due territori termali di Bagno di Romagna e Castrocaro Terme e Terra del Sole Quest’area è costellata da corsi d’acqua e piccoli borghi, totalmente immersi nel verde dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Una destinazione ideale per chi ama l’escursionismo e chi è in cerca di un’immersione rigenerante nella natura, dove mettersi alla prova con tantissimi itinerari di trekking e bicicletta, in uno scenario ricco di meraviglie.

“Circa un terzo del percorso è stato danneggiato durante le inondazioni estreme del maggio 2023, ma ora è completamente riaperto – si legge sulla rivista britannica – Il restauro è stato uno sforzo comunitario intrapreso rapidamente perché il sentiero, che si collega a una vasta rete di piste ciclabili in tutta Italia, viene utilizzato quotidianamente dalla gente del posto”.

Nella Travel Green List figura anche il Parco del Mare, il grande progetto di riqualificazione del lungomare di Rimini che ha già trasformato la zona del Belvedere a Marina Centro e il lungomare Spadazzi a Miramare. Intento del progetto è creare maggiori spazi da vivere open air con servizi dedicati al benessere e alla qualità della vita, per rispondere a esigenze e necessità che mettono al centro benessere, ambiente e mobilità sostenibile.

“Con molte sezioni del progetto già completate, residenti e turisti potranno passeggiare e andare in bicicletta tra la vegetazione autoctona del Mediterraneo, attraverso spazi verdi, aree fitness e campi da gioco progettati per l’attività all’aria aperta direttamente sul mare – si legge nelle motivazioni che hanno premiato l’opera riminese – Fedele allo spirito di questa rilassata località turistica, nota per le sue lunghe spiagge e le acque sicure, il nuovo parco integra piccole piazze comunitarie con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, come salotti all’aperto affacciati sul Mare Adriatico”.