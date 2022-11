Dormire in uno chalet di neve: l’esperienza da sogno in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Snow Chalet, Livigno

Ci sono alcuni viaggi che sono destinati a creare i ricordi più belli di una vita intera, perché si traducono in esperienze uniche, magiche e straordinarie. E per viverle non abbiamo bisogno per forza di andare dall’altro capo del mondo, perché anche il Belpaese offre tutta una serie di avventure che attendono solo di essere vissute.

Città scintillanti da esplorare, borghi e villaggi dove toccare con mano le antiche tradizioni del Paese, e poi, ancora, parchi urbani e capolavori naturali firmati da Madre Natura. Non mancano neanche alloggi sensoriali, emozionali e unici, che arricchiscono in maniera inedita e straordinaria ogni avventura vissuta.

E se è un’avventura al di fuori dell’ordinario che volete vivere, allora, vi basterà raggiungere Livigno questo inverno. Nel cuore delle Alpi, e immerso in un paesaggio fiabesco che sembra uscito da una favola, c’è uno chalet di neve all’interno del quale potete dormire, e vivere così un’esperienza da sogno.

Dormire in uno chalet di neve nel cuore delle Alpi

È una delle esperienze più incredibili, romantiche e suggestive, quella di cui vi parliamo oggi, la stessa che tutti ci meritiamo di vivere almeno una volta nella vita. Questa inedita avventura comincia a Livigno, nella località sciistica situata nel cuore delle Alpi italiane e al confine con la Svizzera.

Frequentata ogni anno da migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, Livigno è conosciuta soprattutto per i suoi snowpark, i luoghi prediletti dagli appassionati degli sport invernali. Anche gli amanti della natura, qui, possono vivere esperienze indimenticabili, quelle che permettono di stare a stretto contatto con un paesaggio autentico, primordiale e incontaminato, reso ancora più suggestivo dall’arrivo della neve.

È proprio in questo scenario suggestivo, e quasi magico, che è stato costruito uno chalet di neve. L’alloggio, situato proprio accanto all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di cui è parte, porta la firma dell’artista locale Vania Cusini, e sarà prenotabile a partire dal 17 dicembre e fino al 19 marzo.

Oltre a dormire in una stanza che sembra uscita da una favola, e che è completamente ricoperta di neve, qui sarà possibile vivere la Snow Dream Experience, un’esperienza da sogno all’insegna della bellezza e del benessere.

Snow Dream Experience: l’esperienza da sogno in Italia

Si chiama Snow Dream Experience ed è l’esperienza da sogno ad alta quota che invita a vivere tutta la grande bellezza delle Alpi italiane con escursioni nella vallata innevata insieme agli alpaca, trekking con le ciaspole e sessioni di shopping all’interno di esclusive boutique, ma soprattutto che permette di dormire all’interno dello Snow Chalet.

L’alloggio, come si può vedere dalle foto, sembra uscito da una favola che parla di regni lontani e ghiacciati. Qui le persone potranno vivere un’avventura estremamente suggestiva e affascinante a oltre 1800 metri di altezza.

A disposizione di tutti gli ospiti che pernotteranno all’interno dello chalet di neve, ci saranno sacchi a peli termici, ma anche calde tisane alle erbe, servite direttamente all’interno dell’alloggio, per riscaldarsi durante le fredde sere d’inverno. Le persone che alloggiano nello Snow Chalet, inoltre, avranno accesso alla lussuosa spa dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort. Il centro benessere, dotato di idromassaggi, sale relax, saune, bagni di vapore e docce emozionali, offre una vista panoramica esclusiva, che abbraccia tutto il panorama interno, e che è godibile proprio dalla piscina della struttura.