I più bei borghi della Svizzera da visitare in giornata

In, appena oltre confine, ci sono diversiche si possono visitare anche in giornata. Suggestivi paesini di montagna o affacciati sui laghi, sono molto caratteristici e per questo motivo sono stati inseriti nella lista dei Borghi più belli della Svizzera . Ciascun villaggio ha un patrimonio storico e architettonico unico, tutto da scoprire. Ecco quali visitare