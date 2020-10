È l’unico deserto in Europa ed è spettacolare

editato in: da

Probabilmente, avrete già sentito parlare di Tabernas, perché è quello il luogo dove sorge Fort Bravo, il celebre parco tematico spagnolo che ospita i teatri e i set cinematografici più importanti d’Europa dove sono stati girati film western.

Ma questa suggestiva area dell’Andalusia non è solo riconosciuta per questo paradiso degli amanti western, qui infatti si estende il deserto di Tabernas, l’unico in tutto Europa.

Ci troviamo precisamente in provincia di Almería, un luogo diventato turistico proprio per le numerose pellicole cinematografiche in stile western girate in quest’area. Proprio qui, negli anni ’60, Sergio Leone iniziò a girare i suoi grandi successi, da qui la scelta di conservare i set originari nel suggestivo ambiente naturale del deserto che li circonda, con la conseguente creazione del parco tematico.

Tabernas, come anticipato, è l’unico deserto esistente in Spagna e in tutta Europa. Non ci sono alte dune mosse dal vento, come di solito ci si aspetta da un deserto, ma il paesaggio è comunque molto suggestivo, desertico appunto, con qualche arbusto che irrompe nel paesaggio immobile di questa zona dell’Andalusia.

Il deserto si è formato a causa del clima della zona che, passando da mediterraneo ad arrido, ha creato una zona inospitale per chiunque. Qui l’acqua scarseggia e le temperature estive raggiungono anche i 50 gradi. Come ogni deserto che si rispetti però, non mancano le palle di salicornia che rotolano per strada.

Il paesaggio particolarmente arido e sospeso che caratterizza il deserto di Tabernas lo ha reso la scenografia naturale prediletta di moltissimi registi. Sergio Leone proprio qui ha trovato la sua seconda casa rendendo celebre la zona e dando vita, inconsapevolmente, a quel parco tematico che oggi porta, in questa parte della Spagna, numerosi viaggiatori.

Sono proprio le persone che subiscono il fascino del mitico Far West e della corso dell’oro che giungono in questa zona della regione dell’Andalusia per scoprire il suo deserto. Data la sua vicinanza con la città spagnola Almería, raggiungere il deserto di Tabernas in auto è piuttosto semplice.

Ed è proprio attraverso un’esperienza on the road che si possono ammirare le spettacolari montagne e le formazioni rocciose, chiamate badlands, che circondano il deserto. E vivere così il fascino del vecchio west.