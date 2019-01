Cayos Cochinos, ecco com’è veramente l’Isola dei famosi 2019

editato in: da

Cayos Cochinos è entrato ormai a far parte dell’immaginario collettivo perché ogni anno ospita i naufraghi dell’”Isola dei famosi”.

Siamo in Honduras, nel Mar dei Caraibi. Un angolo di paradiso in Terra, ormai noto ai più quasi ed esclusivamente per il reality show. Cayos Cochinos in realtà comprende due piccole isole, Cayo Menor e Cayo Mayor, che fanno parte dell’arcipelago delle isole Cochinos che ne comprende un’altra decina.

Queste splendide isole sono divenute una riserva biologica per proteggere una delle porzioni di barriera corallina più rara dei Caraibi (assieme a quella del Belize).

Sono una zona protetta, tanto che l’ingresso agli stranieri costa 10 dollari (2 dollari per i locali), tutelata dalla Fundación Cayos Cochinos / Honduran Coral Reef Foundation (Hcrf) e ritenuta un monumento marino naturale.

Invasione di ex o futuri famosi a parte che per qualche settimana movimenta un angolo dell’isola, per il resto dell’anno è popolata da un centinaio di persone, i garifuna (indigeni), che vivono tranquille e beate nella loro routine quotidiana dedicandosi soprattutto alla pesca.

C’è qualche piccolo lodge piuttosto spartano che può ospitare i turisti poco pretenziosi e anche qualche localino dove mangiare.

Quel che il piccolo schermo mostra della natura dell’isola comunque, corrisponde alla realtà. Il mare è davvero spettacolare, la vegetazione è fitta e selvaggia, le spiagge sono proprio così come si vedono, piccole anse di sabbia chiara e fine incorniciate da rocce che invogliano chiunque a sdraiarvisi sopra.

Sono comunque i suoi fondali marini l’attrazione maggiore, grazie alla splendida barriera corallina, alle acque calme e limpide che permettono incredibili avvistamenti, tra cui le enormi mante.

Chi cerca il lusso è meglio che opti per un’altra destinazione. Sempre in Honduras ci sono mete molto più turistiche e più attrezzate, come per esempio Roatan, dove ci sono diversi resort e villaggi turistici con tutti i comfort e una vita notturna molto più movimentata. Chi invece cerca la pace e il contatto stretto con la natura, allora le isole di Cayos Cochinos sono perfette. Bisogna solo tenere d’occhio il palinsesto Tv ed evitare il periodo in cui va in onda l’”Isola dei famosi”.