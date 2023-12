10 posti del mondo in cui, durante il nostro inverno, si può andare al mare

Anche se in Italia è freddo, da qualche parte nel mondo è sicuramente estate e si gira in infradito e si possono fare i bagni nel mare cristallino. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato. Il primo che vi consigliamo è Sharm el-Sheik (in foto), un paradiso egiziano dai fondali marini sorprendenti e dove la magia è creata anche dal deserto circostante. Bagnata dalle limpide acque del Mar Rosso, qui è estate tutto l’anno.