5 canzoni che ti faranno sentire subito a Buenos Aires

editato in: da

Buenos Aires è una città affascinante e piena di contraddizioni. A volte spaventa ma la sensazione di sentirsi a casa qui è più forte di qualsiasi timore perché la città e i suoi abitanti ti coinvolgono e ti avvolgono fino a stordirti.

Un viaggio a Buenos Aires è qualcosa che non si dimentica mai, non a caso la regina argentina ha la nomina di essere una rubacuori. Non è certo una città destinata ad una breve visita, la cosmopolita capitale dell’Argentina infatti va vissuta, solo così si può comprendere la sua essenza più vera e autentica.

Enrico Rava, trombettista e musicista jazz diceva “Se esiste una geografia dell’anima, la mia viaggia sulla direttrice Torino-Buenos Aires-New York. Con una punta di affetto particolare per Buenos Aires”. E non è stato certamente l’unico artista a fare spazio nel suo cuore alla capitale argentina.

Ecco perché abbiamo selezionato per voi 5 canzoni che vi faranno sentire a Buenos Aires. Chiudete gli occhi e alzate il volume, si parte.

Mi Buenos Aires Querido di Carlos Gardel

“Mia cara Buenos Aires, quando ti rivedrò, non ci sarò più dolore o dimenticanza” cantava Carlos Gardel. Mi Buenos Aires Querido è una lettera d’amore tormentata alla città che non si può dimenticare, mai.

Buenos Aires di Francesco De Gregori

Francesco De Gregori ha voluto dedicare una canzone a un paese e una città molto lontani dalla nostra Italia. Buenos Aires racconta di un luogo in cui le persone si lasciano travolgere da quello che accade a volte scelgono di non tornare più.

Cafetìn de Buenos Aires di Edmundo Rivero

Edmundo Rivero è stato uno dei più importanti cantanti di tango. Alla città argentina, patria di questa danza magica, l’artista ha dedicato Caftìn de Buenos Aires.

Buenos Aires di Sköll

Le strade, le grandi strade di Buenos Aires non si possono dimenticare. Questo è quello che racconta Sköll nel suo brano le strade di Buenos Aires dedicato alla città che gli è rimasta nel cuore.

Santa Maria dei Gotan Project

Santa Maria è un brano tratto dall’album la revancha del tango dei Gotan Project. Si tratta di un pezzo che non stanca mai che spazia dal jazz alla musica contemporanea dedicata a tutti gli amanti della patria del tango argentino.