Nel Mediterraneo, la crociera per gli amanti del fitness

Quando si pensa ad una crociera, difficilmente si pensa a… dimagrire! Anzi, coi loro buffet e i loro ristoranti, i super all-inclusive e le merende a base di dolci, le navi possono costituire dei veri e propri attentati alla linea.

Tuttavia, esiste la classica eccezione che conferma la regola: Blue World Voyages ha annunciato il lancio sul mercato di una nuova crociera per gli amanti del fitness. Un’esperienza unica nel suo genere, la prima navigazione riservata a chi ha uno stile di vita salutare, atletico, attivo. È stato persino coniato un nome, per definire questa tendenza: “Active Lifestyle Cruising“.

La nuova nave (il cui nome non è ancora stato rivelato) è pensata per rivoluzionare il mondo delle crociere. Sarà una nave lussuosa, capace di accogliere fino a 350 passeggeri. Ospiti che si sentiranno a loro agio in tenuta da allenamento, e che potranno spostarsi tra piscine e palestre o persino scendere in acqua e salire a bordo delle canoe. Al posto di gelaterie e bibite ci saranno dunque lezioni, corsi e aree fitness dotate delle più avanzate tecnologie.

Da prua a poppa, sarà tutto un susseguirsi di servizi per i fanatici della palestra: ci saranno simulatori di golf e calcio, zone riservate al TRX Suspension Training, due piscine a bordo e un’innovativa Sea-Water Lap Pool, una sorta di ponte che si abbasserà sino al livello dell’oceano così da creare un ambiente ideale per l’allenamento in acqua. Ma ci sarà spazio anche per il relax, all’interno del Spa and Rejuvenation Deck: qui, gli ospiti potranno immergersi nella vasca per l’idroterapia, rilassarsi nel solarium o concedersi un massaggio ai muscoli al coperto oppure sotto al cielo.

Ovviamente, anche il cibo sarà pensato per i fitness-addicted: i quattro ristoranti offriranno specialità a base di pesce e, quando la nave sarà ormeggiata in porto, gli chef scenderanno per acquistare ingredienti freschissimi e locali da impiegare nelle loro preparazioni. E le località che la navigazione tocca sono state scelte proprio sulla base della loro offerta: sono state infatti selezionate destinazioni in cui è facile praticare escursioni a piedi o in bicicletta, sport acquatici, yoga, meditazione.

La crociera inaugurale si svolgerà nel Mar Mediterraneo tra Portogallo, Francia, Corsica, Grecia, Spagna, Croazia e Italia. Con un’offerta speciale: acquistando una tra le venti lussuose residenze di bordo, se ne diventerà proprietari e si potrà salpare quando si vorrà, oppure affittare l'”appartamento” tramite i canali ufficiali della compagnia al costo di 3100 euro a settimana.