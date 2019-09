Parte la crociera da Guinness: sarà la più lunga del mondo

editato in: da

Di crociere, il mondo sembra non averne mai abbastanza. Ci sono quelle che solcano gli oceani e quelle che navigano placide lungo i fiumi, ci sono le navi immense e quelle che – più piccole d’uno yacht – arrivano anche nelle calette più sperdute. Ce n’è però una che, più di tutte, sta facendo parlare di sé: è la crociera più lunga del mondo, salpata da Londra lo scorso 30 agosto.

Toccherà, questa crociera da Guinness World Record, 51 Paesi e 111 porti, per un totale di 55.700 miglia nautiche da percorrere. Per 8 mesi, i 930 passeggeri a bordo della Viking Sun (che, per esserci, hanno sborsato almeno 66.900 sterline – pari a quasi 74.000 euro a testa) vivranno un vero e proprio viaggio attorno al mondo, facendo ritorno a Londra nel maggio 2020 e prendendo così parte – di fatto – alla più lunga crociera continua che sia mai stata organizzata.

Sarà una crociera leggendaria, promette Viking. Da Greenwich, circumnavigherà il globo conducendo i suoi ospiti tra le città più leggendarie del Pianeta, tra panorami unici e destinazioni decisamente insolite. Si comincerà da alcune tappe nel Regno Unito (Dover, DublinO, Liverpool, Holyhead, Belfast, Edinburgo) per raggiungere poi la Scandinavia, i Caraibi, diversi angoli del Sud America e le più remote isole del Sud Pacifico. Da lì, si procederà verso l’Australia e l’Asia prima di far ritorno nel Mediterraneo e dunque in Europa.

Cosa si vedrà, durante la crociera più lunga del mondo? Le tappe non si contano: dalla Grande Barriera Corallina alla foresta amazzonica, dai fiordi norvegesi a Machu Picchu, fino alle antiche meraviglie di Angkor Wat non ci sarà tempo per annoiarsi.

Ovviamente, neppure a bordo il divertimento mancherà. Gli ospiti avranno accesso a numerose piscine, ad un centro fitness, al teatro e alla LivNordic spa, dove potranno provare il tradizionale bagno nordico con tanto di neve artificiale, e le opzioni per pranzi e cene saranno in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Si potrà partecipare alle lezioni di esperti in tema d’arte, storia, architettura, musica, geopolitica e natura, oltre a performance musicali dal vivo. E, per chi lo volesse, c’è anche la possibilità di prendere parte ad una sola porzione del viaggio: ci sono infatti ancora cabine disponibili per la tratta Los Angeles – Londra, 119 giorni a partire dal 4 gennaio 2020 con prezzi da 36.400 euro.