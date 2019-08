Strutture incredibili: i Guinness World Records del turismo

Azzardi architettonici, luoghi storici o nomi sconosciuti al grande pubblico: sono gli hotel dei record, quelli che non hanno eguali in nessuna parte del mondo. Anche quest’anno, il Guinness World Records ha selezionato le strutture vincitrici che possiedono caratteristiche introvabili altrove: dall’Hotel più grande a quello più piccolo passando per la suite migliore fino a raggiungere il ristorante più alto. Avventuratevi in questo magico mondo dei numeri e scoprite i vincitori di questa classifica speciale.