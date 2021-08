Corsica Sardinia Ferries lancia l’iniziativa “Open Island&...

editato in: da

Corsica, Sardegna, Baleari o Isola d’Elba: siete aperti a tutte le isole? Con le Navi Gialle della Corsica Sardinia Ferries si può prenotare una vacanza a sorpresa verso una di queste favolose destinazioni, ad un prezzo altrettanto sorprendente.

La compagnia di navigazione che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna ha lanciato la promozione “Open Island”. Ecco come funziona: bisogna solo scegliere le date, acquistare un biglietto per due persone e un’auto al costo di 197 euro (andata e ritorno, tasse incluse). Oppure, un biglietto per un passeggero e una moto al costo di 97 euro (andata e ritorno, tasse incluse).

Cinque giorni prima della data scelta dai viaggiatori sarà loro comunicato verso quale isola salperanno, il porto di partenza, quello di arrivo e l’orario delle traversate di andata e ritorno. In pratica, i viaggiatori scelgono quando desiderano salpare e la compagnia di navigazione sceglie l’isola che li accoglierà.

Per approfittare di questa promozione, non si deve far altro che andare sul sito di Corsica Sardinia Ferries e seguire le istruzioni per effettuare la prenotazione. A sorpresa, potrebbe capitarvi un viaggio alla scoperta dei luoghi incontaminati e fiabeschi della Corsica, o magari una fuga nell’incanto della Sardegna, reginetta tra le mete più amate dai Vip di questa estate.

Oppure la fortuna vi farà approdare sull’Isola d’Elba, altra meta ambita per il mare e le spiagge da sogno e scenari da cartolina. Infine, la vostra destinazione a sorpresa potrebbero essere le favolose isole Baleari, portandovi alla scoperta di una delle strabilianti perle spagnole nel Mediterraneo.

Nata nel 1968, la compagnia di navigazione italo-francese gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla prenotazione all’imbarco, dall’accoglienza al servizio di catering a bordo.

Numerose sono le rotte all’attivo, che partono da alcuni dei più importanti porti del Mar Mediterraneo, tra cui Tolone, Nizza, Savona, Livorno e Piombino. Nello specifico, la Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino, mentre la Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, come la Corsica, da Piombino solo in estate. Infine, l’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica) nella stagione estiva, mentre Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è, invece, attiva da aprile a settembre.