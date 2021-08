La Sardegna è la meta più amata dai vip quest’estate

editato in: da

“Trascorrete le vacanza in Italia”, è stato l’appello di quest’anno del nostro governo e di molti operatori del settore turistico. Un modo per risollevare l’economia del nostro Paese, messo a dura prova dalla pandemia, ma anche per evitare di doversi districare tra le tante misure anti-Covid messe decise per gli spostamenti all’estero.

I primi a prendere la richiesta alla lettera sono stati molti vip, che hanno scelto il mare nostrum per trascorrere le vacanze estive. E tra le mete più gettonate quest’anno c’è la Sardegna. Da Nord a Sud, le coste sarde regalano spiagge paradisiache, angoli incantevoli e paesaggi mozzafiato, che non hanno nulla da invidiare a tante località esotiche estere.

Certo, vip come Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno scelto una località di lusso come Porto Cervo, sulla Costa Smeralda, dove alloggiano in un resort cinque stelle da minimo 500 euro a notte, facendo escursioni private a bordo di un mega yacht all’arcipelago della Maddalena e cenando in ristoranti esclusivi.

Così come di lusso sono state le vacanze sarde di Elisabetta Gregoraci, che le ha trascorse sulla Costa Smeralda, tra spiagge da favola – quella del Romazzino, ad Arzachena – e hotel 5 stelle.

Tra gli ultimi vip avvistati sull’isola c’è anche Caterina Balivo, che ha scelto La Maddalena per una fuga d’amore con il marito Guido Maria Brera, lasciando a casa i figli.

Vacanze nella loro Sardegna anche per Giorgia Palmas insieme al compagno Filippo Magnini e alle figlie Sofia e Mia, avuta dall’ex nuotatore poco meno di un anno fa, e all’ex Velina Elisabetta Canalis che, come ogni anno, torna in Italia da Los Angeles, dove ormai vive in pianta stabile, per rivedere la famiglia d’origine e la sua bellissima terra.