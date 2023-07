Perché devi prenotare una vacanza in questi paradisi adesso

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Sardegna

L’estate è ormai iniziata, ma non tutti hanno già prenotato le vacanze: c’è chi ama il last minute, e chi semplicemente non ha ancora trovato l’occasione giusta da sfruttare. Il momento è arrivato, con la nuova promozione di Corsica Sardinia Ferries, per andare alla scoperta di veri paradisi terrestri a due passi da casa, a scelta tra la Sardegna, la Corsica, l’isola d’Elba e le isole Baleari.

L’offerta imperdibile per l’estate 2023

Con il caldo tremendo che ha colpito l’Italia, vien voglia di trovare un angolino in spiaggia e godersi il sole rovente, per poi tuffarsi in acque fresche e limpide. Insomma, chi non sta già pensando alle vacanze? Con Corsica Sardinia Ferries, non c’è più bisogno di aspettare: è questo il momento di prenotare il prossimo viaggio, per poter approfittare di un’offerta davvero sensazionale. Scegliete la meta da sogno che più fa per voi e preparate la valigia, relax e divertimento vi attendono. Come fare per usufruire degli incredibili sconti estivi?

Non dovete far altro che prenotare il traghetto entro il 20 luglio: vi verrà applicato immediatamente uno sconto fino al 50% su passeggeri, auto e moto. Ma dovrete affrettarvi, perché è rimasto poco tempo e i posti sono limitati. La promozione è valida per un’ampia selezione di viaggi (sia diurni che notturni) da effettuare entro il 31/12/2023: potete quindi scegliere ora la vostra prossima destinazione e partire solamente tra qualche mese – un’idea geniale, se ormai avete già prenotato le vacanze estive. Vediamo ora quali sono le mete per le quali è disponibile l’offerta.

Le splendide mete tra cui scegliere

La promozione di Corsica Sardinia Ferries è valida solo su determinate tratte. La prima è il collegamento con la Sardegna (Golfo Aranci o Porto Torres), disponibile dalle città di Livorno, Piombino, Nizza e Tolone. Terra ricca di spiagge magnifiche e resort di lusso, l’isola offre vacanze da sogno a chi ama il mare e vuole vivere un’esperienza a 5 stelle. Ma è anche la meta perfetta per scoprire tradizioni e sapori di un luogo magico, dove il tempo sembra essersi fermato: tra piccoli borghi coloratissimi e antichi nuraghe, le sorprese non finiscono mai.

Da Piombino, inoltre, si può anche partire in direzione dell’isola d’Elba, altro splendido gioiello italiano. La più grande dell’Arcipelago Toscano è la destinazione ideale per un viaggio dedicato al relax, anche per le famiglie. Tante splendide spiagge facili da raggiungere offrono un’esperienza meravigliosa senza dover rinunciare alla comodità, ma chi preferisce camminare un po’ non ha che da scegliere tra calette incredibili nascoste agli occhi del mondo. È una vera magia.

Se l’Italia vi sta stretta, l’offerta è valida anche per i traghetti in partenza da Livorno, Piombino, Savona, Nizza e Tolone con direzione Corsica (Ajaccio, Bastia, Isola Rossa o Porto Vecchio). L’isola francese è la meta perfetta per una vacanza selvaggia o per un’avventura on the road in camper, alla ricerca della spiaggia migliore dove finalmente rilassarsi un po’. Infine, l’ultima tratta disponibile per poter usufruire della promozione è quella che collega Tolone alle isole Baleari (Alcudia o Minorca). Qui vi attendono lunghe giornate al sole, su spiagge lambite da acque cristalline, e notti movimentate tra i tanti locali che hanno fatto di questa destinazione una delle più famose per chi cerca la movida.