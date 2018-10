Con easyJet puoi prenotare il tuo viaggio con una foto

editato in: da

Hai mai immaginato che bastasse una fotografia, per prenotare il viaggio dei tuoi sogni? Con easyJet è possibile per davvero, e il merito è tutto dell’innovativa funzione “Look&Book” ora disponibile sulla sua App.

La compagnia aerea leader in Europa nel settore dei viaggi low cost ha infatti introdotto un’assoluta novità per i fruitori della sua applicazione mobile: grazie al “Look&Book”, si può oggi prenotare istantaneamente un volo senza compilare infiniti campi, ma utilizzando semplicemente una fotografia.

È la prima volta, nel mondo dei viaggi e del turismo, che viene impiegata una tecnologia all’avanguardia per effettuare la prenotazione di un volo aereo. Una tecnologia che consente di catturare con uno screenshot le immagini più belle e suggestive, da caricare e condividere poi sull’app di easyJet. Utilizzando avanzate tecniche di riconoscimento delle immagini, “Look&Book” è in grado di identificare la posizione e di abbinarla ad una delle 1000 destinazioni che easyJet raggiunge in tutta Europa. Ma non solo: suggerisce anche l’aeroporto in cui atterrare, e compila in automatico il modulo di prenotazione.

In un mondo sempre più digitalizzato, la celebre compagnia aerea permette così di prenotare – ora più che mai – un viaggio Instagram-inspired. «”Look&Book” aiuterà le persone ad esplorare l’Europa con facilità, e a scoprire nuove destinazioni e luoghi di vacanza. È fantastico il modo in cui la tecnologia ci permette di migliorare e snellire la ricerca e l’esperienza di prenotazione dei clienti», ha dichiarato Daniel Young, Head of Digital Experience di wasyJet. Mentre David Masterman, Creative Director di VCCP (l’agenzia creativa che ha sviluppato la nuova funzione dell’applicazione, in collaborazione con Travelport Digital), ha aggiunto: «A tutti è capitato di vedere la foto di un luogo su Instagram e desiderare di essere lì. Il bello di “Look&Book” è fare in modo che i sogni diventino realtà in pochi click».

Così, se si vede la straordinaria immagine d’un viaggio (magari di quell’influencer che tanto “invidiamo”), non dovremo più scervellarci sull’indovinare quale sia la località della fotografia: sarà la tecnologia a farlo al nostro posto, e a prenotarci direttamente il volo per raggiungerla.