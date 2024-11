Mercatino di Natale di Ortisei, in Val Gardena: date e info

Fonte: Ph Olga Mazyarkina - iStock Ortisei sotto la neve

L’Avvento è iniziato e il “conto alla rovescia” per le Feste più magiche dell’anno è ormai una piacevole realtà: a impreziosire le giornate di dicembre, oltre alle luminarie, alle musiche tradizionali e a una vibrante atmosfera che si percepisce nell’aria, arrivano come sempre i mercatini natalizi, un appuntamento fisso per scoprire l’oggettistica più svariata e sapori inconfondibili.

Tra i più rappresentativi, spicca senza dubbio il Mercatino di Ortisei, autentico “Paese del Natale” nella favolosa cornice montana della Val Gardena, che profuma di artigianato artistico e di tradizioni ladine.

Dove si svolge

Capoluogo della Val Gardena, sotto le Feste Ortisei si trasforma e sprigiona una bellezza incantata, che scalda i cuori dei bambini di tutte le età: l’area pedonale del centro, vestita di luci e di colori, tra maestosi Alberi di Natale, decorazioni in legno e luminarie, diventa, per la decima edizione, il palcoscenico dell’imperdibile Mercatino di Natale, contraddistinto dalle inconfondibili baite, le “Lodenlounges”.

È questo il luogo perfetto per vivere la vera e magica atmosfera natalizia, nell’abbraccio delle cime innevate, respirando la frizzante aria di montagna mentre si passeggia senza fretta tra una casetta in legno e un’altra, con in mano una fumante tazza di vin brulè e/o una golosa fetta di strudel: non mancano specialità locali, sculture in legno realizzate a mano, addobbi, souvenir, inedite idee regalo, vini altoatesini, liquori pregiati e tanto altro ancora.

Fonte: Ph @Olga Mazyarkina - iStock

Dal 30 novembre 2024 al 5 gennaio 2025, Ortisei veste i panni del “Paese di Natale” con l’apertura del tipico Mercatino in pieno centro pedonale, osservando i seguenti orari:

30 novembre e 1 dicembre: i negozi saranno aperti dalle 16.00 alle 19.00 mentre la gastronomia dalle 16.00 alle 20.00;

saranno aperti dalle 16.00 alle 19.00 mentre la dalle 16.00 alle 20.00; dal lunedì al venerdì: i negozi saranno aperti dalle 16.00 alle 19.00 mentre la gastronomia dalle 16.00 alle 20.00;

saranno aperti dalle 16.00 alle 19.00 mentre la dalle 16.00 alle 20.00; il sabato e la domenica: i negozi saranno aperti dalle 11.00 alle 19.00 mentre la gastronomia dalle 11.00 alle 20.00;

Dal 23.12.2024 al 05.01.2025, la gastronomia sarà aperta tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00.

La Vigilia di Natale il Mercatino resterà aperto dalle 11.00 alle 17.00 mentre il 25 dicembre vi sarà solo la gastronomia dalle 11.00 alle 20.00.

Come raggiungere Ortisei

Ortisei si trova a circa 36 km da Bolzano, distanza che si può coprire in circa 45 minuti di auto.

Raggiungere Ortisei in auto

Per arrivare a Ortisei in auto, il percorso più comodo è tramite l’autostrada del Brennero A22. Il casello più vicino è quello di Chiusa/Val Gardena, da cui si prosegue sulla strada statale della Val Gardena SS242, raggiungendo Ortisei in circa 25 minuti.

In alternativa, per chi proviene da sud (come Bolzano, Trento, Verona), è possibile uscire a Bolzano Nord/Val d’Ega e seguire la statale SS12, parallela all’autostrada, fino a Ponte Gardena, per poi imboccare la SS242 in direzione Val Gardena.

Arrivare a Ortisei Val Gardena in treno

Le stazioni ferroviarie più vicine a Ortisei sono Bolzano, Bressanone e Chiusa. A Bolzano arrivano anche i treni ad alta velocità di Trenitalia e Italo.

Da lì è possibile prendere un autobus del servizio SAD per Ortisei, oppure prenotare un trasferimento collettivo tramite Sudtiroltransfer o richiedere un servizio privato.

Raggiungere Ortisei Val Gardena in autobus

Dalle stazioni ferroviarie di Bolzano e Bressanone, servite da numerosi treni, partono autobus pubblici diretti alla Val Gardena.

Gli altri eventi natalizi da non perdere

Oltre a godersi la meraviglia del Mercatino di Natale di Ortisei, non può mancare una visita al grande e suggestivo Presepe naturale vicino alla chiesa parrocchiale (dove, durante i giorni d’Avvento, viene aggiunta una nuova statua in legno ad altezza d’uomo): d’altronde, in tutta la Val Gardena, famosa a livello internazionale per le sue pregevoli opere in legno, l’allestimento del Presepe è da sempre un rito molto sentito: come vuole la tradizione, Gesù Bambino viene posto nella mangiatoia la sera della Vigilia di Natale mentre i Re Magi fanno il loro ingresso il 6 gennaio.

Ancora, lungo le pittoresche vie del centro, incantano i molti e caratteristici presepi in legno esposti nelle tipiche casette-vetrina.

Ad accompagnare il tutto, le coinvolgenti manifestazioni in cui si esibiscono gruppi e musicisti locali con musiche, cori e corni di montagna, spettacoli unici che consentono di assaporare appieno momenti davvero preziosi, l’apertura giornaliera di una finestrella del Calendario dell’Avvento, la giostra natalizia con quattro cavalli di legno (in Piazza Sant’Antonio), e la cassetta postale in cui i bambini potranno imbucare la loro letterina a Gesù Bambino (in Piazza Stetteneck).

In più, tutti i giovedì dell’Avvento, i bambini e i ragazzi di Ortisei, travestiti da contadini, bussano alle porte delle case per intonare la Tlecanocht, tradizionale canzone che, in cambio di qualche dolcetto o soldino, augura la felicità.