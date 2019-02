La Cina chiude l’Everest: solo 300 l’anno potranno salire

editato in: da

Nessun alpinista potrà più scalare gli 8.848 metri dell’Everest. A meno di un permesso speciale.

La Cina ha deciso di vietarel’accesso a coloro che vogliono raggiungere la vetta più alta del mondo che si trova nella catena dell’Himalaya assieme ad altri ottomila. Potranno accedervi solo 300 persone all’anno.

Il motivo è presto detto: l’Everest è diventata una discarica, con immondizia di ogni tipo, dalle bombole usate dagli alpinisti alle tende in cui dormono, ma anche avanzi di cibo, deiezioni e quant’altro. Spazzatura che negli anni si è accumulata e che nessuno ha mai raccolto finora. Si parla di tonnellate di materiale che forma la discarica più alta del mondo.

L’accesso al campo base dal lato di tibetano della montagna e che si trova a un’altitudine 5.200 metri sarà limitato solo a chi ha ottenuto un permesso per la scalata. Gli altri visitatori si dovranno fermare più in basso, all’altezza del monastero di Rongbuk.

Per la cronaca, nel frattempo saranno prese misure serie: innanzitutto, una squadra di 200 persone avrà il compito di ripulire la vetta dai rifiuti accumulati negli anni. Inoltre, tutti i visitatori d’ora in avanti saranno obbligati a riportare giù i loro rifiuti. Agli sherpa che aiutano gli scalatori a trasportare zaini e altri pesi sarà dato un premio in denaro per ogni chilo di spazzatura raccolto sulla montagna. E infine, sarà trattenuta una cauzione di 4.000 dollari su ogni spedizione, soldi che saranno resi al ritorno, ma solamente se si sarà in grado di dimostrare di non aver lasciato sporcizia lungo il tragitto.

Già nel 2017 il governo cinese aveva limitato gli accessi a causa della traversata illegale fatta dall’alpinista polacco Adam Adamski che aveva voluto scalare il tetto del mondo senza un permesso, salendo dal versante Nord della montagna ovvero dal Tibet cinese, per poi scendere in Nepal dal versante Sud, quello più conosciuto (la Cina ha annesso il Tibet nel 1950). Ad Adam è stato vietato scalare qualsiasi montagna della Cina per i prossimi dieci anni.