A breve potremo viaggiare su un treno diretto Londra-Milano (e viceversa)

treno diretto Londra Milano

Da Londra a Milano in treno? Non è più un sogno. Chi ha paura di volare o cerca una soluzione più green e comoda per raggiungere il centro della capitale degli UK potrà contare, a breve, di un servizio potenziato. Ad occuparsene è Eurostar che già ha dato modo di raggiungere Francia, Belgio e Olanda moltiplicando il numero di tratte. Secondo i piani, il treno diretto Londra Milano (e viceversa) non solo è realtà ma potrebbe arrivare prima del previsto.

In treno da Londra a Milano: info utili

I collegamenti ferroviari sono sempre più numerosi, alcuni anche in alta velocità e fanno in modo di raggiungere le città con il comfort di arrivare in pieno centro. Se i voli low cost hanno dominato la scena, oggi sono i treni a fare la differenza: tratte rapide e minore inquinamento si rivelano alcuni dei motivi per cui i progetti sono in aumento.

Viaggiare in treno tra Londra e Milano in poco più di cinque ore non sarà più un’utopia; grazie al servizio ferroviario ad alta velocità che collegherà la capitale britannica con città quali Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Marsiglia, si aprono nuove prospettive per chi desidera un’alternativa rapida e sostenibile all’aereo. Con l’introduzione di questa tratta, Milano e Londra saranno connesse in appena cinque ore e mezza, offrendo ai viaggiatori un’opzione comoda e pratica per muoversi tra Italia e Regno Unito. Perché valutarlo? Si possono portare più bagagli senza costi aggiuntivi e dopotutto, considerando le tempistiche di anticipo e spostamento dal centro agli aeroporti si impiega più o meno lo stesso numero di ore. In più? Si raggiunge il cuore della città. I treni partiranno dalla stazione di London St Pancras, il principale hub per i collegamenti ferroviari ad alta velocità sotto la Manica.

Nuove tratte in treno da Londra: i collegamenti con le città europee

Oltre ai collegamenti con Parigi, Bruxelles e Amsterdam, si sta valutando l’aggiunta di nuove tratte verso Germania, Svizzera e Italia. L’espansione della rete ferroviaria non si ferma a Milano. Tra i progetti futuri c’è anche un collegamento tra Londra e Roma, con un tempo di percorrenza stimato in circa undici ore e mezza.

In più, il Regno Unito punta a estendere ulteriormente le destinazioni servite, con possibili connessioni verso Bordeaux, la Spagna, il Portogallo, l’Austria e la Svizzera. Un collegamento diretto tra Londra e Milano potrebbe presto diventare una realtà consolidata, rendendo ancora più accessibile il trasporto su rotaia tra le due città.

Il Times ha svelato che la compagnia che gestisce la stazione London St Pancras Highspeed si aspetta di passare da circa 1800 passeggeri all’ora a circa 5000 grazie a queste nuove tratte. Nei prossimi anni, il settore ferroviario europeo potrebbe vedere l’ingresso di nuovi operatori andando a braccetto con rilevanti investimenti che permetteranno di migliorare il numero di tratte, i collegamenti e ovviamente i servizi associati. Serviranno diversi anni per rendere tutto ciò operativo ma sicuramente è un passo avanti importante che migliorerà i collegamenti tra le diverse città europee e il Regno Unito senza escludere l’Italia.