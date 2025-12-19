Ecco alcune idee per trascorrere la notte di Capodanno tra castelli storici, atmosfere fiabesche, eventi unici e festeggiamenti magici per grandi e piccini

Chiara Maria Gibelli Il Castello di Gropparello illuminato

Trascorrere il Capodanno in un castello è un’esperienza unica che fonde la magia della storia alla gioia delle feste. L’Italia offre dimore storiche dove la notte di San Silvestro diventa un’occasione per condividere atmosfere da fiaba, tra cenoni, visite guidate, giochi per bambini e brindisi sotto le stelle.

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino a Salsomaggiore Terme propone un itinerario incantato tra sale storiche, giardini e passaggi segreti. Il 31 dicembre 2025 sono previste visite guidate pomeridiane (alle 15, 16:15 e 17:30) che permettono di scoprire il loggiato seicentesco e gli spazi interni.

Gli ospiti possono inoltre pranzare nei dintorni o pernottare nella lussuosa Suite Azzurra del castello, vivendo pienamente la magia delle feste. La prenotazione è obbligatoria.

Castello di Contignaco (PR)

Il Castello di Contignaco propone un doppio evento (su prenotazione) per il 31 dicembre: Caccia al Tesoro “Favole sotto l’Albero” (ore 10:45 e 15) e Notte delle Candele alle ore 21:30.

Il primo evento, dedicato alle famiglie (con bambini 4-14 anni), è un percorso ludico-culturale e naturalistico.

La Notte delle Candele, invece, è una visita guidata post‑cena a lume di candela. La serata prosegue poi con un divertente gioco Escape Castle basato su enigmi medievali e una degustazione dei vini del castello. La festa culmina con il tradizionale brindisi di mezzanotte con Bianco Contignaci Turris e dolci natalizi.

Reggia di Colorno (PR)

La Reggia di Colorno accoglie gli ospiti alle 16:30 del 31 dicembre 2025 con una visita guidata speciale nei suoi splendidi ambienti storici (da prenotare), che si conclude con un brindisi benaugurante per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo. L’iniziativa è pensata anche per le famiglie, con ingresso gratuito per i bambini da 0 a 6 anni, e accessibile anche a persone con disabilità motoria.

Castello di Rivalta (PC)

Al Castello di Rivalta, l’esperienza di Capodanno è ricca di possibilità. La serata del 31 dicembre 2025, a partire dalle 19:30, prevede visite guidate, spettacoli di fuoco, cenone con brindisi e dj set per continuare la festa fino a tardi. Gli ospiti possono scegliere e prenotare una delle diverse formule.

Perazzoli

Castello di Gropparello (PC)

Il Castello di Gropparello organizza (su prenotazione) una cena di gala a lume di candela il 31 dicembre 2025 dalle 20:30, seguita da una visita guidata notturna e un brindisi di Mezzanotte nel cortile.

Castello di Zumelle (BL)

Il Castello di Zumelle in Veneto trasforma la notte di San Silvestro in un Capodanno da favola per tutta la famiglia (su prenotazione). Il maniero medievale diventa teatro di spettacoli musicali, animazione e attività interattive dove i bambini diventano protagonisti insieme a principesse, eroi e altre figure fiabesche, mentre gli adulti possono godersi un’atmosfera festiva e incantata.

Castello di Brescia (BS)

Per chi ama la festa e il divertimento in musica, il Castello di Brescia apre la sua area “Locomotiva” con un evento in pista a cielo aperto. Il 31 dicembre 2025, dalle 20:00 alle 3:00, si alterneranno live set elettronici e dj set, due aree bar e una piccola stuzzicheria, creando un Capodanno giovane e vivace. È previsto un servizio navetta gratuito da San Faustino e parcheggi dedicati per i possessori del biglietto.

Castello di Bracciano (RM)

Al Castello Odescalchi di Bracciano, una tra le più suggestive dimore rinascimentali vicino a Roma, il 1 gennaio 2026 si celebra l’inizio dell’anno con un evento pensato per le famiglie. Nel pomeriggio, dalle ore 15, il castello ospita una visita animata per bambini e adulti, con personaggi leggendari che prendono vita tra le sale storiche e un racconto ambientato nella “sala delle storie”. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.