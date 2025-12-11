iStock Piazza delle Erbe a Verona durante il periodo di Natale

Il Natale in Veneto si accende con luci scintillanti, profumi di dolci tipici e un’atmosfera incantata che solo i mercatini sanno regalare. Da città storiche a borghi pittoreschi, la regione offre un ventaglio di esperienze che trasformano ogni visita in un momento magico.

I mercatini natalizi del Veneto offrono qualcosa per tutti, dagli appassionati di artigianato agli amanti del gourmet o semplicemente a chi cerca un weekend festivo immerso nella tradizione.

Verona: tra luci e romanticismo nel cuore del Natale

I mercatini di Verona, in collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga saranno aperti fino al 28 dicembre 2025 e trasformeranno la città dell’amore in un palcoscenico di luci, colori e profumi. Piazza Bra, con lo sfondo dell’arena e la maestosa stella di Natale che si appoggia sulla piazza stessa, si anima con casette in legno ricche di decorazioni artigianali, dolci tipici e specialità gastronomiche locali.

Passeggiare per le vie del centro storico tra le luminarie e le installazioni della città Patrimonio UNESCO sarà come immergersi in una fiaba. Oltre a piazza Bra, anche Piazza dei Signori e Piazza Sacco e Vanzetti (Arsenale) saranno addobbate a festa.

I mercatini saranno aperti dalla domenica al giovedì, dalle ore 10 alle ore 21, e il venerdì e il sabato dalle ore 10 alle ore 23 – con alcuni orari speciali dal 24 al 28 dicembre.

Gli amanti della gastronomia possono assaggiare vin brulè, torrone e biscotti tipici, mentre le bancarelle propongono giocattoli fatti a mano, manufatti in legno e artigianato artistico: perfetti per regali originali.

Oltre ai mercatini a Verona si può anche pattinare sul ghiaccio nella Winter Area allestita in Piazza Sacco e Vanzetti. La tradizione veronese del Natale crea un’atmosfera romantica perfetta sia per coppie che per famiglie.

iStock

Asiago: un Natale tra boschi, montagne e magia

Nei Giardini di Natale di Asiago, aperti fino al 6 gennaio 2026, la magia si fonde con i panorami montani. Le casette del mercatino, allestite in piazza Carli, piazza Duomo e piazza II Risorgimento, propongono artigianato locale e prodotti gastronomici tipici, immersi in un contesto naturale che ricorda un paesaggio fiabesco.

La neve e i boschi circostanti rendono ogni passeggiata unica, mentre le decorazioni a tema e le luci scintillanti sono pensate per accogliere grandi e piccini in un mondo magico.

Qui si possono trovare lavori in legno, decorazioni natalizie fatte a mano, prodotti tipici, dolci della tradizione e il vin brûlé. L’atmosfera serale, con le luci che illuminano i vicoli, trasporta i visitatori in una realtà da fiaba, ideale anche per chi ama la fotografia e vuole catturare scorci suggestivi tra montagne e luci.

iStock

Bassano del Grappa: tradizione e sapori tra le vie del borgo

Fino al 28 dicembre 2025, Bassano del Grappa ospita mercatini natalizi che mescolano fascino storico e atmosfere calde e accoglienti. Le casette in legno distribuite in piazza Libertà e piazza Garibaldi offrono artigianato locale, dolci tradizionali e prodotti tipici. Passeggiare sul Ponte degli Alpini o tra le vie medievali avvolti dalle luci natalizie regala un’esperienza immersiva.

Oltre ai mercatini natalizi a Bassano nei weekend viene allestito il Villaggio di Babbo Natale (fino al 24 dicembre) e si potrà vivere la magia delle feste a bordo del Trenino Lillipuziano con partenza da piazza Libertà.

Dal 29 dicembre al 6 gennaio 2026 sarà invece il turno del Mercatino della Befana in piazza Garibaldi. Per chi ama pattinare sul ghiaccio potrà invece fare una tappa alla pista di piazza Castello operativa fino al 6 gennaio.

Spettacoli musicali e animazioni per bambini completeranno l’offerta natalizia di Bassano dove grandi e piccini possono divertirsi insieme.

iStock

Castelfranco Veneto: Natale sotto le mura tra luci e storia

Il mercatino “Natale sotto le Mura” si tiene a Castelfranco Veneto tutti i weekend fino al 6 gennaio 2026, nei giardini pubblici lungo le mura del castello.

Le casette natalizie, disposte lungo il percorso, propongono decorazioni, artigianato locale e specialità gastronomiche. Laboratori creativi per bambini, pista di pattinaggio e luminarie completano l’esperienza.

Cison di Valmarino: le Stelle a Natale tra luci e borghi incantati

Nel weekend del 13-14 dicembre 2025, Cison di Valmarino ospita l’evento “Stelle a Natale”. Il piccolo borgo medievale del Veneto si trasforma in un villaggio illuminato, con stand di artigianato e dolci tipici. Passeggiare tra le vie addobbate e le piazze illuminate regala sensazioni fiabesche.

Oltre alle bancarelle, è possibile partecipare a attività per bambini – come la possibilità di incontrare Babbo Natale – degustazioni di prodotti tipici come biscotti e cioccolata calda e assistere a spettacoli di musica, presentazioni letterarie e concerti a tema natalizio che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

Cittadella: tra mura medievali e incanto natalizio

Fino al 18 gennaio 2026, le imponenti mura di Cittadella accolgono la città del Natale con il Villaggio di Natale in piazza Scalco, leccornie e prodotti tipici, il grande albero decorato, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Pierobon e il trenino per i bambini in piazza Martiri del Grappa.

Concerti natalizi, eventi per bambini, mostra dei presepi e spettacoli arricchiscono la visita, offrendo esperienze ludiche e creative per tutta la famiglia. Le luci che decorano le mura medievali e le vie del borgo creano scenari suggestivi, perfetti per passeggiate serali o per scattare fotografie memorabili.

Montegrotto Terme: atmosfera natalizia tra mercatini e eventi

Montegrotto Terme, fino al 6 gennaio 2026 (nei weekend e in giornate speciali), propone mercatini natalizi, dove artigianato locale e specialità gastronomiche creano un percorso festivo tra stand e decorazioni. Qui si possono scoprire idee regalo uniche, come candele profumate, prodotti in ceramica o tessuti fatti a mano.

Gli eventi collaterali includono Villaggio di Babbo Natale, degustazioni di vini e dolci tipici, concerti natalizi, sfilata dei leggendari Krampus, lasershow, presepi e eventi per bambini. L’atmosfera, tra benessere e luci natalizie, rende Montegrotto un luogo ideale per chi desidera vivere un Natale rilassante e coinvolgente.

Lazise: il fascino del Lago di Garda tra luci e mercatini

Fino al 6 gennaio 2026, Lazise si trasforma in un borgo natalizio sul Lago di Garda. Le casette in legno, con oltre 100 espositori in piazza Vittorio Emanuele e sul Lungolago Marconi, offrono artigianato, dolci e specialità locali.

Durante il periodo natalizio, il borgo propone anche melodie a tema, presepi artistici, spettacoli di strada con Babbo Natale, animazioni e laboratori per bambini e degustazioni di prodotti tipici.

Belluno: un Natale alpino tra luci, profumi e tradizione

Il mercatino di Belluno, fino al 6 gennaio 2026, anima piazza dei Martiri con casette in legno, luminarie, pista di pattinaggio e decorazioni natalizie. Stand di artigianato e prodotti gastronomici accompagnano laboratori e spettacoli per bambini, creando un percorso festivo che unisce tradizione e divertimento in un fantastico villaggio natalizio.

La cornice alpina del territorio, con le Dolomiti innevate e l’aria frizzante, rende Belluno un luogo unico per vivere la magia del Natale, tra profumi, luci e atmosfere incantate.