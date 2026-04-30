La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche il Castello di Masino tra le dimore storiche aperte nel weekend

La primavera è la stagione perfetta per scoprire il patrimonio storico piemontese, soprattutto durante il ponte del 1° maggio. Nel weekend, infatti, tornano gli appuntamenti di Castelli Aperti che permettono di viaggiare indietro nel tempo tra dimore storiche e parchi secolari. Si tratta di un’opportunità unica perché molti di questi castelli, solitamente, non sono accessibili o visitabili esclusivamente durante eventi speciali.

Questa è anche l’occasione per visitare il Castello di Roddi, rimasto chiuso per diversi anni a causa di importanti lavori di restauro e la cui riapertura è prevista proprio per il 1° maggio.

Castelli Aperti in provincia di Alessandria

Verso il sud della regione, la rassegna Castelli Aperti anima la provincia di Alessandria con un calendario ricchissimo per l’inizio di maggio. Ad Acqui Terme è possibile immergersi nella storia presso il Castello dei Paleologi, che ospita il Civico Museo Archeologico con aperture pomeridiane e mattutine, oppure optare per l’eleganza di Villa Ottolenghi Wedekind, visitabile tramite tour guidati su prenotazione. Chi ama il connubio tra architettura e viticoltura può dirigersi alla Tenuta Castello di Razzano ad Alfiano Natta, dove il Museo Artevino apre le porte delle sue antiche cantine di invecchiamento.

Il viaggio prosegue tra fortificazioni imponenti e borghi panoramici: il Castello di Piovera e quello di Sannazzaro a Giarole offrono suggestivi percorsi guidati tra sale affrescate e memorie nobiliari. Per un’esperienza più intima, il borgo di Rosignano Monferrato e la Fondazione Rothschild a Rivalta Bormida svelano angoli preziosi del Monferrato, richiedendo spesso la prenotazione per garantire un’accoglienza curata nei minimi dettagli.

Castelli Aperti in provincia di Asti

Anche la provincia di Asti svela i suoi tesori grazie a Castelli Aperti, offrendo scorci panoramici e rievocazioni suggestive. A Castagnole delle Lanze, la Torre del Conte Ballada di Saint Robert invita i visitatori a una risalita panoramica, magari accompagnata da un calice di vino locale. Per chi preferisce una passeggiata in libertà, l’area del Castello di Castelnuovo Calcea è accessibile gratuitamente per l’intera giornata, mentre la Torre di San Giorgio Scarampi garantisce una vista mozzafiato sul paesaggio circostante.

Castelli Aperti in provincia di Biella

Il tour tra le eccellenze biellesi per Castelli Aperti, invece, si snoda tra borghi medievali e palazzi nobiliari di grande fascino. A Biella, il polo culturale si accende con Palazzo Gromo Losa, che ospita la mostra “Selvatica” dedicata al dialogo tra natura e arte, e il vicino Palazzo La Marmora, dove è possibile passeggiare tra gli archivi storici e le sale affrescate con opzioni di visita libera o guidata.

Castelli Aperti in provincia di Cuneo

Il territorio di Cuneo offre una concentrazione straordinaria di beni aperti, ideale per un itinerario tra Langhe e Roero. Ad Alba, il Museo Diocesano accoglie i visitatori nel cuore della città, mentre a Barolo l’imponente Castello Falletti ospita l’innovativo WiMu Wine Museum. Il fascino medievale resta protagonista anche nel Castello di Serralunga d’Alba, con le sue slanciate linee gotiche, e in quello di Roddi, finalmente riaperto dopo anni di chiusura a causa di necessari lavori di restauro.

Castelli Aperti in provincia di Torino

Il viaggio tra le dimore storiche si conclude in provincia di Torino, dove la letteratura incontra l’architettura. Ad Agliè è possibile varcare la soglia di Villa Il Meleto, la residenza estiva di Guido Gozzano, che conserva intatta l’atmosfera crepuscolare tanto cara al poeta. Per chi cerca panorami imponenti, il Castello e Parco di Masino a Caravino, bene del FAI, offre una vista privilegiata sulla serra morenica, con percorsi che spaziano dalle sale monumentali ai labirinti del giardino.