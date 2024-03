Tra le 10 destinazioni senza folla da visitare c’è anche un’italiana: Bracciano

Gli esperti hanno stabilito che fare più vacanze all'anno è utile per il benessere generale. Per rigenerarsi davvero, però, è necessario andare in un posto dove ci sia spazio per respirare. Il Washington Post ne selezionato. Tra questi,una delle zone più spirituali del Giappone , ideale per sfuggire all'urbanizzazione del Paese. Con la nuova linea di treni proiettile (bullet train), i viaggiatori potranno raggiungere questa meta da Tokyo in circa tre ore. Da visitare il, uno dei luoghi più importanti per i buddisti Zen. (In foto, il Tempio Eiheiji a Fukui)