Capodanno 2019 a Matera: ecco il programma

Siete alla ricerca di un Capodanno 2019 diverso dal solito in cui unire divertimento, storia e tradizione? Matera potrebbe essere la meta perfetta per voi.

La celebre città della Basilicata promette infatti di conquistarvi con la sua atmosfera unica e i magici “sassi”, entrati nella lista dei Patrimoni dell’Unesco.

Alla suggestiva location, però, si aggiunge uno spettacolo degno delle migliori capitali europee: in vista del 31 dicembre, infatti, Matera si prepara ad accogliere decine di turisti, mettendo in campo una serie di proposte variegate ed originali per una notte di San Silvestro unica nel suo genere.

Non mancheranno chiaramente cenoni e serate a tema nei locali del centro, ma il centro pulsante della festa sarà la Piazza Vittorio Veneto, dove si terrà un mega concerto trasmesso su Rai Uno e condotto da Amadeus. La scelta di Matera da parte della televisione nazionale non è casuale: il capoluogo della Basilicata è stato infatti scelto come Capitale europea della cultura nel 2019.

L’appuntamento in piazza, intitolato “L’anno che verrà ”, sarà caratterizzato come sempre da un filo conduttore che unisce le diverse generazioni sotto il segno della musica. Ci saranno pezzi di repertorio e successi moderni, uniti ai grandi revival di Capodanno. Non si conoscono ancora i nomi degli ospiti, ma quasi sicuramente ci saranno molti nomi provenienti dai cast di “Tale e Quale show” e “Ora o mai più”, programmi di punta Rai. Lecito attendersi anche qualche star a sorpresa e molti comici, che cercheranno di riscaldare il pubblico a suon di risate. E’ invece confermata la presenza dell’orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi ed un corpo di ballo composto da 30 elementi.

Se comunque l’idea del Capodanno in piazza non vi alletta, potete optare per un più tranquillo cenone in uno dei numerosi ristoranti del centro storico: le proposte sono molte e variegate, e gustare un pasto con le principali prelibatezze locali potrebbe rivelarsi appagante almeno quanto una lunga notte di baldoria. Se poi volete cogliere l’occasione per fermarvi in città per qualche giorno ed esplorarne i tesori architettonici ed artistici, molti b&b del centro hanno previsto offerte speciali in vista del nuovo anno. Le celebrazioni a Matera non si esauriranno comunque il 1° gennaio: il 19 gennaio sarà infatti Gigi Proietti ad inaugurare con una diretta televisiva di un’ora l’anno da Capitale europea della Cultura della città lucana. Se il buongiorno di vede dal mattino, il 2019 sarà un grande anno.