Brad Pitt sempre più innamorato dell’Italia

Dopo aver trascorso qualche giornata a Monza per girare alcune scene del nuovo film diretto da Joseph Kosinski, il regista di “Top Gun: Maverick”, sulla Formula Uno, in cui l’attore interpreterà il ruolo un affermato pilota, Sonny Hayes, Brad è tornato ancora una volta in Italia.

Pare proprio che Brad Pitt si sia innamorato dell’Italia, visto che non riesce a stare lontano dal Belpaese per più di qualche giorno.

Brad Pitt a Bolzano e poi Merano

La star di Hollywood è atterrata con un jet privato nel piccolo aeroporto di Bolzano non si sa bene per quale motivo. C'è chi dice che stia cercando nuove location per un altro film, forse su Ötzi, la mummia dei ghiacci rinvenuta circa trent'anni fa ancora avvolta dal mistero (pare che l'attore sia talmente fissato con la mummia del Similaun da essersela tatuata su un braccio).

Da Bolzano, si è poi spostato a Merano. Si dice che sia per assistere al Gran Premio, la corsa equestre - non automobilistica - che si svolgerà il weekend del 23 e 24 settembre nella cittadina altoatesina. Non è che Brad, avendo sentito parlare di "Gran Premio", si sia sbagliato e abbia pensato che a Merano si sarebbe corsa una gara di Formula Uno?

Ma potrebbe anche darsi che si rintanerà in una bellissima "health clinic" dove già molti vip altri vengono a fare cure detox per mantenersi in forma, proprio come il bel Brad Pitt.

A mostrare in anteprima le immagini dell'arrivo di Brad nello scalo bolzanino è stato lo stesso Aeroporto di Bolzano Dolomiti sul proprio profilo Instagram. E si è subito scatenato il caos, visto che l'ultima celebrity avvistata ufficialmente a Merano era stata la Principessa Sissi. Chissà se anche a lui dedicheranno un "sentiero Brad Pitt"? Staremo a vedere.

Brad Pitt e Italia

Non è chiaro se Brad ami più l'Italia o la Francia. Con la ex moglie Angelina Jolie, ai tempi del loro grande amore, avevano acquistato un meraviglioso castello nell'entroterra del Var, sulla Costa Azzurra, dove si sono addirittura sposati nel 2014. Oggi, Château Miraval, nel borgo di Correns, appartiene solo a lui e produce un suo vino bianco Côtes-de-Provence (la zona, però, è famosa per il rosé). Il villaggio, infatti, va molto fiero di possedere l’unica cantina della Provenza riservata esclusivamente ai bianchi. Lo stesso Château Miraval ha iniziato a produrre anche uno Champagne rosé “Fleur de Miraval” firmato Jolie-Pitt.

L'Italia, però, è sempre nel suo cuore. Anche da noi la coppia Brangelina aveva fatto shopping di proprietà immobiliari, in particolare una villa palladiana a San Pietro in Cariano in provincia di Verona, Villa Costanza, anche detta Villa Monga, che hanno venduto dopo la separazione.

Non è detto che Brad non sia qui anche per fare investimenti immobiliari. Del resto, ci sono due indizi molto curiosi ad avvallare la nostra tesi: da una parte, l'attore quest'anno ha venduto la storica villa in cui aveva vissuto finora sia con la prima moglie, Jennifer Aniston, sia con la Jolie, per la cifra monstre di 40 milioni di dollari (l'aveva acquistata nel 1994 per "soli" 1,7 milioni), dall'altra, potrebbe essere stato ispirato da un altro personaggio molto noto che sta facendo un grosso investimento in Alto Adige: Elon Musk.

L’uomo più ricco del mondo, secondo la classifica Forbes 2023, nonché uno dei più potenti e influenti del millennio, si sta, infatti, facendo costruire una mega villa in Alta Badia, sempre in Alto Adige. Musk era venuto a sciare a San Cassiano quando qualche anno fa ed evidentemente se ne è innamorato, tantovi da decidere di trasferirsi, almeno per trascorrere le vacanze.