Black Friday: tutti i viaggi scontati da comprare

Anche Parigi è tra le offerte imperdibili del Black Friday

È ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday 2022, un’occasione imperdibile per i viaggiatori che sperano di accaparrarsi le tanto desiderate vacanze nelle destinazioni più sognate a prezzi vantaggiosi. Per venirvi incontro nella ricerca delle occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, abbiamo scovato per voi alcune delle offerte più interessanti, dai voli a prezzi stracciati ai tour su auto d’epoca, passando per una crociera nei Caraibi con tutta la famiglia e viaggi in treno a Parigi a tariffe super convenienti.

Il Pink Friday di Wizz Air

In occasione del suo Pink Friday, Wizz Air offre uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto su una lista di voli selezionati in Italia e nel mondo. I passeggeri, inoltre, potranno usufruire del 20% di sconto anche per l’acquisto di WIZZ Priority, il servizio della compagnia che permette di portare due bagagli a mano a bordo. L’incredibile promozione è valida sul sito o sull’app di Wizz Air solo per oggi, venerdì 18 novembre, dalle ore 00:00 alle 23:59, e potrà essere utilizzata per viaggiare entro il 14 dicembre 2022, per cui va presa letteralmente al volo.

Ryanair lancia la Cyber Week

Ryanair ha rivelato i dettagli della sua promozione colossale della Cyber Week, con un’offerta diversa ogni 24 ore a partire dalla mezzanotte di domenica 20 novembre sul sito della compagnia aerea low cost. Dal 21 al 28 novembre i viaggiatori potranno trovare voli in offerta per volare in Italia e in Europa, alla volta dei mercatini di Natale più belli, per vacanze di Capodanno da sogno o per fughe nei prossimi weekend invernali. In promozione, inoltre, ci sono già le offerte anticipate per le fughe pasquali adatte alle famiglie e per le tanto ambite vacanze estive, a partire da soli 19,99 euro.

On the road su auto vintage, in Toscana o sul Lago di Garda

Fino al 27 novembre, Slow Drive offre bellissime esperienze on the road in Toscana o sul Lago di Garda, su splendide auto e spider vintage, a un prezzo scontato. Si potrà viaggiare su macchine d’epoca sulle tracce di Leonardo Da Vinci e Boccaccio tra Certaldo, San Gimignano e San Vivaldo, tra i filari a perdita d’occhio del Chianti, oppure tra i castelli e le coline Moreniche del Garda. Il voucher ha validità di 24 mesi, per cui si può approfittare dell’offerta per portarsi avanti con i regali di Natale o per qualche ricorrenza altrettanto speciale.

Nello specifico, per il noleggio di mezza giornata (5 ore di noleggio) i prezzi partono da 99 euro per la categoria Entry (Fiat 500 e Mini), 199 euro per la categoria Medium (Alfa Romeo duetto, Triumph spitfire, Mg B , Fiat 124 spider, VW maggiolino e altre) e 299 euro per la Premium (Alfa Romeo Giulietta, Morgan, Lancia Flavia, Porsche 944, Alfa Romeo duetto osso di seppia). Sul noleggio giornaliero (dalle ore 9 alle 19) c’è lo sconto del 20% sulla tariffa.

Il Black Friday di Royal Caribbean dedicato alle famiglie

È un Black Friday dedicato alle famiglie quello che Royal Caribbean International ha lanciato fino al 30 di novembre. I viaggiatori che vorranno trascorrere una magnifica avventura in compagnia dei loro parenti e amici beneficiando di speciali tariffe che partono da 99 euro. Sono riservate ai bambini di età inferiore a 12 anni, che potranno salpare con questa mini quota scegliendo tra tutte le proposte di vacanza di Royal Caribbean del 2023 e del 2024, incluse quelle estive in Europa e in Alaska (fatta eccezione per alcune festività e ricorrenze).

Un’occasione imperdibile per prenotare già la più entusiasmante delle vacanze in famiglia a bordo della tanto attesa Icon of the Seas, prima nave della compagnia alimentata a GLN (Gas Liquido Naturale), che farà il suo debutto nel 2024, offrendo l’opportunità di scoprire la meraviglia dei Caraibi da un punto di vista speciale.

Natale in treno a Parigi con le occasioni di TGV INOUI

Se desiderate trascorrere Natale o Capodanno a Parigi, in occasione del Black Friday, TGV INOUI ha pensato a offerte dedicate in vista delle festività. Fino al 28 novembre, si potranno acquistare le Carte Avantage dei treni che collegano Milano e Torino con Parigi a soli 24,50 euro, grazie a uno sconto del 50% e diventare clienti privilegiati di TGV INOUI per un anno intero.

Le carte fedeltà, disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”, sono valide tutto l’anno e garantiscono diversi vantaggi, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Inoltre, i clienti con carta Avantage hanno diritto al cambio e al rimborso gratuiti fino a 3 giorni prima della partenza. La versione “adulte”, dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore.

Le offerte speciali di citizenM

In occasione del Black Friday, citizenM, la catena olandese di affordable luxury hotel presente in tutto il mondo, propone una serie di iniziative ad hoc dedicate ai membri dei due programmi mycitizenM e mycitizenM+, che offrono grandi vantaggi sui soggiorni e l’accesso a offerte speciali.

In particolare, sulle prenotazioni (anche tramite l’app) per i soggiorni entro il 30 giugno 2023, è previsto uno sconto del 33% per gli utenti mycitizenM+ e del 30% per i membri di mycitizenM. Inoltre, i primi 1000 che si iscriveranno a mycitizenM+ fino al 29 novembre 2022 potranno usufruire di una prova gratuita della durata di 6 mesi, per scoprire tutti i vantaggi dell’essere inserito nel programma premium di membership del gruppo, come uno sconto fisso del 10% per ogni prenotazione, il late check-out gratuito e la garanzia di trovare sempre disponibilità di una camera prenotando entro 48 ore dall’arrivo in struttura. Le offerte sono valide in tutte le 29 attuali strutture del gruppo e presso il Miami World Center, che verrà inaugurato nel primo trimestre del 2023.

Black Friday e Cyber Monday del Palladium Hotel Group

Dal 21 al 28 novembre, sarà possibile prenotare qualsiasi albergo del Palladium Hotel Group con offerte fino al 30% (per i soci di Palladium Rewards c’è la possibilità di accedere alla prevendita a partire da giovedì 17 novembre). Per tutti coloro che appartengono al programma di fidelizzazione Palladium Rewards, ci sarà un ulteriore sconto del 5%, oltre che una cancellazione flessibile per programmare le vacanze in totale serenità, e infine la possibilità di usufruire del soggiorno per il resto dell’anno o per qualsiasi data nel 2023.