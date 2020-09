A Bergamo è nato un cucciolo di pantera. Partecipa al concorso per scegliere il nome

Le foto hanno fatto il giro del web e, a guardarle, sembra che si tratti del sequel del film tratto da Il libro della giungla di Rudyard Kipling dedicato esclusivamente a Bagheera, la pantera nera che ha fatto da guardiana Mowgli.

E invece non si tratta di nessun film, ma di pura e quasi magica realtà avvenuta a Bergamo.

Ci troviamo al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo, un giardino zoologico privato fondato nel 19 aprile 1981 per volontà di Angelo Ferruccio Benedetti, è qui che un grandissimo fiocco rosa dovrebbe essere appeso all’ingresso per accogliere tutti i visitatori del parco con una lieta notizia.

Perché è in questo luogo che è nata lei, una piccola e bellissima pantera nera, figlia della coppia Richard e Kala. Una new entry che allarga la famiglia di pantere nere del parco bergamasco; negli scorsi anni, infatti, la coppia aveva messo alla luce Leyla, nata nel 2017 e Moon e King che oggi hanno appena un anno.

La piccola cucciola di pantera nata qualche giorno fa gode di ottima salute. Monitorata costantemente dai veterinari del Parco Faunistico Le Cornelle che ci danno sue notizie, sappiamo già che baby panther pesa più di 3 kg. Il suo nome? Quello ancora non lo conosciamo, perché è nostro compito deciderlo.

Come è successo con il piccolo pulcino di fenicottero rosa, nato nella primavera scorsa, anche questa volta il parco ha chiesto alla community di Facebook di scegliere il nome della piccola pantera. A proposito, se vi state chiedendo qual è il nome scelto per il baby fenicottero questo è Raimbow.

Ora però tocca alla figlia di Richard e Kala, il Parco Faunistico Le Cornelle ha chiesto proprio a noi di scegliere un nome per la piccola pantera. Come si legge dal profilo ufficiale del giardino zoologico il contest è aperto.

Per 7 giorni dal 3 al 10 settembre 2020 sarà possibile proporre un nome per la piccola pantera nera, commentando il video.

L’11 settembre lo staff comunicherà i tre nomi selezionati e a seguire i fan potranno votare, entro il 13 settembre, il nome preferito con un like, scegliendo il vincitore che riceverà un biglietto d’ingresso omaggio fruibile entro il 31 dicembre 2021.