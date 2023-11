50 animali giganti stanno brillando in questa città italiana: è magia

La città di Fasano, in Puglia, si è trasformata in una giungla urbana e incantata grazie all'installazione di 50 opere luminose

Quando il calendario segna la fine di novembre gli amanti del Natale sanno che non si può più attendere: è questo il momento di organizzare grandi e straordinari viaggi per scoprire tutte quelle destinazioni del mondo che in questo periodo indossano il loro abito più bello. Luci scintillanti, decorazioni sontuose, alberi maestosi e mercatini: il periodo dell’Avvento ci catapulta in una fiaba natalizia tutta da vivere e da condividere.

I luoghi da raggiungere sono tantissimi e tutti sono destinati a incantare: capitali europee, città d’arte, borghi e villaggi mostrano il loro aspetto più smagliante e ci invitano a girare il globo in lungo e in largo. Tuttavia non c’è bisogno di volare dall’altra parte del mondo per toccare con mano l’incanto del periodo perché anche l’Italia si è appropriata dello spirito natalizio.

Lo ha fatto anche Fasano, la città pugliese incastonata tra Bari, Brindisi e Taranto. Proprio qui, infatti, 50 animali giganti stanno illuminando di magia le strade, i quartieri e le piazze del centro storico. E quale occasione migliore, se non quella del Natale, per riscoprire la Puglia?

Un magico e scintillante Natale in Puglia

Il nostro viaggio di oggi ci porta nel Sud dello Stivale, e più precisamente a Fasano. La città in provincia di Brindisi ha cambiato il suo look per festeggiare i 50 anni dello Zoosafari e per regalare a cittadini e viaggiatori un’esperienza unica durante il periodo di Natale e non solo.

“Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”, questo il nome del progetto promosso dal comune che ha dato vita a un percorso immersivo che ha trasformato le strade del centro storico in un museo a cielo aperto. Protagoniste di questa esperienza sensoriale sono delle sculture luminose a tema, dalle fattezze straordinarie, che saranno incorniciate da luminarie e video proiezioni che renderanno unico il Natale a Fasano.

50 animali giganti e scintillanti stanno illuminando Fasano

Così bella, Fasano, non l’avete vista mai. Grazie al progetto The World of Animals, la città si è trasformata in una giungla urbana tutta da esplorare. E quale periodo migliore, se non quello dell’Avvento, per lasciarsi conquistare dalla magia di questo percorso scintillante?

Per l’occasione, in città, sono sbarcati orsi polari, pinguini e gorilla. E poi, ancora, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle e leoni. Sono 50, in totale, gli esemplari che stanno popolando e animando il cuore della città. Lo fanno per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari di Fasano, che è il più grande parco zoologico del Paese, nonché secondo in Europa, e lo fanno anche per invitare i viaggiatori provenienti da ogni dove a scoprire tutta la meraviglia del Natale in Puglia.

Quello che vi aspetta è anticipato dalle prime fotografie diffuse: uno spettacolo di luci e colori visitabile tutti i giorni, e a ogni ora, in maniera totalmente gratuita. Una galleria d’arte en plein air incantata che è stata inaugurata il 18 novembre e che resterà a disposizione dei cittadini e dei viaggiatori fino al 13 febbraio 2024.

Lasciandosi guidare le maestose installazioni, sarà possibile raggiungere Piazza Ciaia, la piazza cittadina che ospita un albero di Natale dalle fattezze straordinarie addobbato con decorazioni luminose a forma di animali. Tutto intorno, invece, uno show di luci, colori e proiezioni animerà le facciate delle principali chiese cittadine con le immagini di opere d’arte sacre legate al mondo faunistico.