In questo parco gli animali celebrano San Valentino con dolci baci

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Leonardo Delfini per Parco Faunistico Le Cornelle Parco Faunistico Le Cornelle

È finalmente giunto il momento più dolce dell’anno, il giorno in cui l’amore permea l’aria e avvolge tutto ciò che ci circonda. E non sono solo gli esseri umani ad essere travolti dalla magia di San Valentino! Anche i nostri amici animali, con le loro tenere effusioni, ci ricordano che questo sentimento non conosce barriere di specie.

Lo sanno bene gli ospiti del Parco Faunistico Le Cornelle che, con i loro gesti affettuosi, ci ricordano quanto sia profondo e universale il linguaggio dell’amore. È un’emozionante conferma di quanto il sentimento più puro possa unire anche le anime più disparate. Accompagnati da teneri abbracci e piccoli baci, questi incontri ci rivelano che l’amore è universale e si manifesta in ogni forma di vita. Sono immagini dolcissime che ci ricordano quanto sia bello e prezioso il legame che ci unisce tutti, indipendentemente dalle nostre differenze.

L’amore selvaggio avvolge il Parco Faunistico Le Cornelle

Fonte: Leonardo Delfini per Parco Faunistico Le Cornelle

Nel Parco Faunistico Le Cornelle, la bellezza della natura si manifesta non solo nella sua vastità e diversità, ma anche nell’intimità e nella delicatezza dei legami che si creano tra le sue creature. Tra le 120 specie ospitate, dalle maestose foche ai veloci ghepardi, dalle eleganti gru agli imponenti ippopotami, dai fieri leoni ai grintosi puma, ogni animale sembra essere contagiato dalla poesia di San Valentino.

Le foche, con la loro grazia e agilità, si scambiano dolci carezze mentre si divertono nell’acqua cristallina dei loro habitat. Le gru, invece, con le loro danze eleganti e maestose, si uniscono tra i riflessi dorati del sole che filtrano tra gli alberi, creando uno spettacolo di bellezza e armonia. E poi ci sono i leoni, simbolo di forza e regalità, che si riposano fianco a fianco sotto la calda luce del sole, offrendo un raro spettacolo di pace e serenità, mentre i puma si accoccolano vicini in un abbraccio fraterno.

Quindi, mentre ti avventuri tra i sentieri ombrosi e gli ambienti naturali del parco, lasciati trasportare dall’emozione di questo amore selvaggio, che celebra la forza del nobile sentimento nella sua forma più pura e autentica.

Un viaggio emozionante nel cuore della natura

Fondato nel lontano 1981, il Parco Faunistico Le Cornelle, situato nelle vicinanze di Bergamo, rappresenta un’oasi di meraviglia naturale estesa su una superficie di 126.000 metri quadrati. Qui, oltre 120 specie di animali, tra mammiferi, volatili e rettili, convivono in un ambiente che riflette la bellezza e la diversità della vita selvaggia. Il nome stesso del parco deriva dai sassi levigati del vicino fiume Brembo, chiamati appunto cornelle, che conferiscono un’atmosfera unica e suggestiva a questo luogo suggestivo.

I visitatori possono immergersi completamente nella natura, esplorando a piedi un percorso didattico che permette di osservare gli animali nel loro ambiente naturale. In alternativa, è possibile optare per una visita guidata condotta da esperti naturalisti, che arricchisce ulteriormente l’esperienza offrendo conoscenze approfondite sulla vita e sui comportamenti degli animali.

Tra le numerose attrazioni, la Selva Tropicale si distingue per la sua capacità di ricreare l’atmosfera unica della foresta pluviale, mentre la zona denominata Pinnawala è il regno degli elefanti, in cui è possibile osservare questi magnifici animali nel loro habitat simulato. Dalla Savana con le sue antilopi, zebre e rinoceronti, all’Oasi dei Ghepardi, fino all’isola di Aldabra che riproduce fedelmente un’isola dell’Oceano Indiano, popolata dalle rare tartarughe delle Seychelles, ogni angolo offre un’opportunità unica e una lezione preziosa sull’importanza della conservazione e del rispetto per il nostro pianeta.