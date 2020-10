Autunno in Alto Adige, le offerte per visitarlo in treno

editato in: da

Una zona assolutamente mozzafiato e fiabesca del nostro Paese è l’Alto Adige, lembo di terra del Nord Est d’Italia che regala grandi e indimenticabili emozioni. E in questo autunno raggiungerlo diventa ancor più economico grazie ai treni Db-Öbb EuroCity. L’azienda austriaca, infatti, ha lanciato una serie di offerte che prevedono biglietti a partire da soli 9 euro per i collegamenti in Italia Venezia/Bologna – Verona – Bolzano.

E la stagione che stiamo vivendo da queste parti diventa più bella che mai. Un’esplosione di colori come il giallo e il rosso che si fondono con i panorami mozzafiato che questa terra offre. Colpi d’occhio che spaziano sulle “montagne più belle della Terra“. Senza dimenticare, ovviamente, le imperdibili specialità altoatesine offerte nei tanti locali tradizionali.

Per esempio, si potrebbe approfittare di questa promozione per visitare i 3 parchi naturali dell’area di Plan de Corones: il Fanes-Senes-Braies, il Vedrette di Ries-Aurina e il Puez-Odle. Una zona italiana davvero incantevole, questa, e dove è possibile passeggiare tra laghi e cascate sormontate da vette alte oltre i 3.000 metri e ricoperte da bianchi ghiacciai.

E per gli amanti delle degustazioni (specie quelle del vino visto il periodo adeguato) la meta ideale è la Strada del Vino, affollata dai viticoltori che trasportano l’uva nelle cantine sociali, mentre verso sera si diffonde nell’aria il profumo inconfondibile del mosto.

Inoltre, ci sono tante attività da fare anche per chi ama andare in bici, come il giro lungo le rive del lago di Caldaro e dei laghi di Monticolo.

Ma non è finita qui. In Italia, infatti, si viaggia con il biglietto “Offerta Speciale” e a partire da soli 9 euro. Mentre con i collegamenti giornalieri lungo la tratta Monaco-Innsbruck-Verona (che sono 5), è possibile salire sui binari a partire da soli 27,90 euro. Infine, dall’Italia all’Austria il prezzo di partenza è di 19,90 euro.

Insomma, non resta che prenotare un biglietto per andare a scoprire in treno l’Alto Adige e durante l’autunno, stagione in cui i vigneti risplendono di color d’oro e il bestiame torna dalle malghe estive. Senza dimenticare che in montagna invece, in questo periodo cominciano a cadere i primi delicati e candidi fiocchi di neve.