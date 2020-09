Ruska, il foliage della Finlandia, è un fenomeno unico al mondo

editato in: da

In Finlandia “foliage” si dice “ruska”. E la “ruska” finlandese non è come tutte le altre. È un fenomeno unico perché, proprio in questo Paese, ricoperto per il 70% da foreste, raggiunge i suoi massimi livelli.

Segna l’inizio della stagione autunnale, quando la natura si tinge di colori caldi. E l’autunno è un periodo ancora molto amato per le escursioni all’aperto, la temperatura è ideale e il paesaggio diventa magnifico. Ma non solo. A seconda delle latitudini, è già possoibile assistere al fenomeno – tipicamente invernale – dell’aurora boreale che, proprio in autunno, è possibile vedere in un modo forse ancora più suggestivo che in pieno inverno perché assolutamente inaspettato.

Più a Nord si va più è facile assistervi. Inoltre, in autunno – come anche in primavera – è possibile godere della Doppia Aurora ovvero del riflesso del cielo tinto di verde sulle superfici dei laghi quando non sono ancora ghiacciati. Un’esperienza mozzafiato.

Il cambiamento del colore delle foglie che dal verde si traforma in giallo, rosso e marrone è particolarmente vivace e bello in Lapponia, l’ultima grande regione incontaminata d’Europa, dove la stagione inizia già a settembre. Il clou della “ruska” dura solo due settimane, di solito è visibile verso la fine di settembre (ma varia da un anno all’altro). Ed è anche il momento in cui i finlandesi si dirigono a Nord, oltre il Circolo Polare Artico, per godere appieno del fenomeno.

Il fenomeno è comunque presente in tutto il Paese, anche al Sud e a Helsinki, in pieno centro città, dove arriva solo più tardi, verso ottobre, in quanto è direttamente correlato alla diminuzione della luce del Sole e al calo delle temperature.

Oltre alle escursioni a piedi e ai trekking, grazie a un’ampia scelta di sentieri con vari gradi di difficoltà, l’arrivo dell’autunno finlandese può essere goduto e ammirato in bicicletta, in canoa o durante una battuta di pesca.

La stagione della “ruska” è il sogno di ogni fotografo. La varietà di conifere e latifoglie che si stagliano su un tappeto di muschio, bacche e frutti di bosco dà vita a una ricca tavolozza che comprende tutte le sfumature. Inoltre, in Finlandia la raccolta di frutti di bosco e dei funghi – i cosiddetti super food – rientra nei diritti di utilizzo del suolo e chiunque è libero di farne scorta dovunque si trovi.