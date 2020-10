Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, un sogno vero

Monti, laghi, cascate, grotte. Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies è un vero sogno ad occhi aperti, la meta ideale per essere scoperta da chi ama immergersi nella bellezza della natura. I suoi 25.680 ettari ed i paesaggi unici gli hanno permesso, nel 2009, di essere riconosciuto come Patrimonio Mondiale Unesco. Un vero splendore da ammirare in cammino: scopriamolo meglio.