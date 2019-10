È l’Armenia la meta low cost che tutti vorranno visitare nel 2020

editato in: da

Il parco archeologico più antico del mondo è in Armenia

A partire da gennaio 2020, Ryanair collegherà l’Italia con l’Armenia. Decolleranno infatti i primi voli low cost da Milano Bergamo e da Roma Ciampino verso la città di Yerevan (o Erevan).

Saranno due gli operativi settimanali da entrambi gli scali italiani e porteranno tantissimi nostri connazionali alla scoperta di un nuovo Paese.

La Capitale armena è una città a dir poco splendida nonché uno dei più antichi insediamenti al mondo. L’architettura della città, però, oggi è caratterizzata dal tipico stile sovietico che ancora affascina molti turisti. Tanti gli edifici storici di pregio nel centro cittadino che si possono visitare, come il Teatro dell’Opera di Stato o le fontane danzanti di piazza della Repubblica.

La stessa posizione privilegiata di Erevan è un fattore attrattivo stimolante per gli stranieri che visitano la città per godersi la vista del monte biblico di Ararat, in quanto la città si trova ai piedi della montagna intorno alla quale si dispone come se fosse un anfiteatro romano.

Essendo tra le prime dieci città più sicure al mondo, Erevan ha una vita notturna molto vibrante con una grande varietà di locali, di zone pedonali, di caffè all’aperto, di sale da tè, casinò, pub e ristoranti.

Ci sono molti siti storici, chiese e cittadelle nelle zone immediatamente prospicienti la città, come il Tempio di Garni, la Cattedrale di Zvartnots, i monasteri di Khor Virap e Geghard e altri ancora.

L’Armenia è spesso definita un museo a cielo aperto. I turisti possono trovare oltre 4.000 monumenti storici sparsi per il Paese: dalle antiche caverne ai templi, chiese, monasteri e migliaia di “khachkar”, croci di pietra intagliate. Solo a Yerevan ci sono oltre 40 musei e gallerie d’arte.

Montagne, colline, canyon e valli armene offrono una miriade di possibilità per gli amanti del trekking e della bicicletta per tutti coloro che amano la natura.

Per festeggiare le nuove rotte, la compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 29,99 euro, per viaggiare fino a maggio 2020. I biglietti aerei dovranno essere prenotati entro venerdì 18 ottobre.

È davvero un Paese tutto da scoprire, l’Armenia. E il 2020 è l’anno giusto per farlo.