L’Amerigo Vespucci arriva in Giappone: il tour intorno al mondo della nave Made in Italy

L'Amerigo Vespucci, l’iconica nave scuola della Marina Militare italiana e simbolo del Made in Italy, farà tappa a Tokyo per la prima volta

Fonte: Ph @afinocchiaro - iStock La nave Amerigo Vespucci

L’Amerigo Vespucci, l’iconica nave scuola della Marina Militare italiana e simbolo del Made in Italy, farà tappa a Tokyo per la prima volta nei suoi 93 anni di storia: arriverà, infatti, nella capitale giapponese il 25 agosto, nel contesto di un tour mondiale avviato l’anno scorso, e vi rimarrà fino al 30 agosto.

Ad affiancare il leggendario veliero, sarà il “Villaggio Italia“, una mostra itinerante delle eccellenze italiane promossa per valorizzare l’arte, la cultura, la musica, il patrimonio enogastronomico, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica del Belpaese. Tra i protagonisti figurano l’Italian Opera Academy del maestro Riccardo Muti, i musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala, l’opera “David” dell’artista Jago, il cinema italiano in collaborazione con la Mostra del Cinema di Venezia, la Banda Musicale della Marina Militare, e i celebri vini rappresentati da Verona Fiere – Vinitaly, Regione Piemonte e Consorzio Piemonte Land of Wine.

La tappa giapponese dell’Amerigo Vespucci

Il tour del Vespucci e del Villaggio Italia toccherà 28 Paesi in cinque continenti, portando in giro per il mondo i valori e la bellezza del patrimonio italiano. Questo progetto ha avuto un forte impulso da parte del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che sarà a Tokyo per presenziare all’inaugurazione del Villaggio il 26 agosto e per partecipare a una conferenza sulla “Blue and Space Economy” il 29 agosto, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Marina Militare e dall’Aeronautica Militare.

Inoltre, il Villaggio Italia sarà il palcoscenico ideale per presentare le iniziative italiane in preparazione all’Expo 2025 di Osaka. Durante l’evento, l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia all’Expo, offrirà un’anteprima dei contenuti del Padiglione Italia.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno diverse personalità di spicco. Oltre al ministro della Difesa italiano Crosetto, interverranno il suo omologo giapponese Minoru Kihara e l’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Tra gli altri ospiti vi saranno Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società del ministero della Difesa responsabile dell’iniziativa, e il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante dell’Amerigo Vespucci.

La cerimonia vedrà anche la presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, del sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, dell’ammiraglio di squadra Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e di Matteo Zoppas, presidente di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

La conferenza stampa del Padiglione Italia

Giovedì 29 agosto, presso il Villaggio Italia, si svolgerà la conferenza stampa intitolata “Navigando verso Expo 2025 Osaka: bellezza ed eccellenza italiane dalla tradizione all’innovazione”. Durante l’evento, verranno presentati i dettagli sui contenuti del Padiglione Italia per Expo 2025, con la partecipazione di rappresentanti di alto profilo sia italiani che giapponesi, insieme a figure chiave delle principali istituzioni internazionali coinvolte nell’Esposizione Universale.

Tra i relatori principali figurano Mario Vattani, commissario generale per l’Italia all’Expo 2025 di Osaka; Hanako Jimi, ministro per l’Expo 2025 di Osaka; Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy; Dimitri Kerkentzes, segretario generale del Bureau International des Expositions (BIE); Hiroyuki Ishige, segretario generale dell’Associazione Giapponese per l’Expo; e Koji Haneda, commissario generale dell’Expo.

Uno straordinario tour di portata mondiale

Durante la sosta a Tokyo, sarà possibile visitare l’Amerigo Vespucci, mentre il Villaggio Italia offrirà una vasta gamma di iniziative, tra cui convegni, conferenze, concerti ed esposizioni artistiche.

Dopo Tokyo, il tour mondiale del veliero proseguirà con le seguenti tappe: Darwin, in Australia, dal 4 al 7 ottobre; Singapore, dal 24 al 28 ottobre; Mumbai, in India, dal 28 novembre al 2 dicembre; Doha, in Qatar, dal 18 al 21 dicembre; Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dal 23 al 26 dicembre; e infine Jeddah, in Arabia Saudita, dal 20 al 24 gennaio 2025.