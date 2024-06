Le 10 spiagge più belle d’Irlanda: un invito a perdersi nella bellezza selvaggia

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Dog's Bay, una delle più belle spiagge d'Irlanda

L’Irlanda, terra di fascinose leggende e pub tradizionali, si svela nella sua anima più verde specialmente lungo la costa, e proprio a quei paesaggi vola il nostro immaginario comune quando si parla di Irlanda. Per gli amanti della natura incontaminata e delle atmosfere suggestive, un viaggio in Irlanda non può prescindere da alcuni giorni di relax in una delle sue spiagge. Eccone 10, verdi, wild, incastonate tra le coste irlandesi, ognuna con caratteristiche uniche per cui meritano una visita.

Inch Beach, Kerry

Situata nella penisola di Dingle, nel Sud-Ovest dell’isola, questa vasta distesa sabbiosa è perfetta per le famiglie con bambini, proprio per gli spazi generosi, ideali per giocare liberamente. Gli amanti degli sport acquatici troveranno il loro paradiso tra le onde del mare, perfetto per surf e kitesurf. La vista sulle montagne circostanti completa un panorama da cartolina. La spiaggia è raggiungibile in 20 minuti d’auto da Dingle.

Curracloe Beach, Wexford

Sulla costa opposta, a Sud-Est, vicino al villaggio omonimo, si trova la spiaggia celebre per le sue lunghe distese dorate e per essere stata set del film “Salvate il Soldato Ryan”, Curracloe è un paradiso per chi ama fare lunghe passeggiate sulla spiaggia in totale tranquillità. Impattante alla vista per il contrasto dei colori che vanno dal verde della vegetazione, al dorato della sabbia e al blu intenso del mare, la spiaggia è facilmente accessibile da Wexford per una giornata di relax.

Keem Bay, Achill Island

Un golfo pittoresco con acque cristalline sull’isola di Achill, sulla costa a Nord- Ovest, dove la sabbia bianca si contrappone al verde delle colline creando un panorama davvero incredibile. Perfetta per nuotare, fare snorkeling e godersi la natura incontaminata, la spiaggia di raggiunge in auto attraversando il ponte che collega l’isola alla terraferma.

Dog’s Bay, Galway

Vicino a Roundstone, sempre sulla costa occidentale, questa spiaggia conquista i visitatori e turisti per la sua sabbia bianca e le acque turchesi. Un paradiso per chi cerca quiete e natura, ideale per rilassarsi, fare picnic e passeggiare, questa distesa di sabbia si trova a un’ora e mezza d’auto da Galway.

Coumeenoole Beach, Kerry

Tipicamente irlandese nei suoi tratti distintivi, la spiaggia si trova sulla penisola di Dingle, e offre un paesaggio selvaggio con rocce imponenti e l’oceano che si infrange sulla costa. Perfetta per gli amanti della natura e della fotografia, con scorci incredibili ad ogni angolo, la spiaggia è raggiungibile percorrendo la Slea Head Drive, un percorso panoramico mozzafiato.

Silver Strand, Donegal

Una piccola insenatura nascosta a Malin Beg a Nord-Ovest, con sabbia dorata e acque limpide. Ideale per chi cerca tranquillità e isolamento, dove godersi la natura incontaminata, ci si arriva in due ore d’auto da Letterkenny: il viaggio ne vale assolutamente la pena.

Fonte: iStock

Rosses Point, Sligo

A poca distanza, sempre a Nord, si trova questa ampia spiaggia con una vista mozzafiato sull’oceano e sulle montagne. Perfetta per lunghe passeggiate e per gli appassionati di birdwatching, la sua posizione vicina a Sligo la rende facilmente accessibile per una gita giornaliera.

Ballybunion Beach, Kerry

Si torna a Sud, nella costa occidentale per una visita alla spiaggia famosa per le sue imponenti scogliere e le acque cristalline; un vero e proprio paradiso per i surfisti. La spiaggia offre anche un rinomato campo da golf. Situata a Ballybunion, è facilmente raggiungibile in auto da Limerick, in circa un’ora e mezza di viaggio.

Brittas Bay, Wicklow

Una delle spiagge preferite dalle famiglie, con dune di sabbia e ampi spazi aperti, questo tratto di costa è perfetto per picnic, giochi all’aperto e passeggiate. A circa un’ora d’auto da Dublino, è facilmente raggiungibile per una fuga dalla città.

Murlough Beach, Down

Nell’Irlanda del Nord, si trova invece questa lunga spiaggia di sabbia con una vista spettacolare sulle Mourne Mountains. È perfetta per gli amanti delle escursioni, che qui possono scegliere tra diversi sentieri che si snodano tra le dune, da cui è possibile con un po’ di fortuna avvistare fauna selvatica. Nonostante l’Irlanda del Nord sia meno battura del resto dell’isola, la spiaggia si trova a un’ora e mezza d’auto da Belfast, e per questo è la meta ideale per una gita giornaliera in mezzo alla natura.

Info pratiche

Quando andare

Il periodo migliore per visitare le spiagge d’Irlanda dipende da ciò che si cerca:

Giugno-agosto: se si ama il calore e le giornate lunghe , questi sono i mesi ideali. Evidentemente questi sono i mesi di maggiore affollamento, soprattutto nelle località più turistiche.

se si ama il e le , questi sono i mesi ideali. Evidentemente questi sono i mesi di maggiore affollamento, soprattutto nelle località più turistiche. Fuori stagione: i mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre sono un buon compromesso perché il clima è ancora mite, con temperature piacevoli e certamente una minore affluenza. Un periodo perfetto per godersi la spiaggia in tranquillità.

Come arrivare e come muoversi

L’aeroporto principale dell’Irlanda è quello di Dublino, ben collegato con le principali città europee. Voli diretti, anche low cost, sono disponibili anche per Cork, Shannon e Knock. L’Irlanda è raggiungibile anche via mare e diverse compagnie offrono collegamenti in traghetto tra l’Irlanda e l’Inghilterra, la Francia e la Spagna. L’opzione è interessante soprattutto per chi viaggia in auto o con camper. Una volta arrivati in Irlanda, il noleggio di un’auto è il modo migliore per esplorare l’isola in libertà e raggiungere le diverse spiagge senza perdere troppo tempo. Diversamente, a seconda della città dove si fa base, è possibile trovare pullman per le escursioni alle spiagge più vicine.

Consigli utili

Ecco qualche suggerimento per un viaggio comodo e senza imprevisti o spiacevoli inconvenienti: